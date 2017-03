Cote d'Ivoire: Sarra Sako Fadika (chancelière du Rdr) - "Le bilan de la première phase des décorations est positif "

interview

La première phase des décorations des militants du RDR est quasi-achevée. Dans cet entretien, Mme Sarra Sako Fadika fait un bilan à mi-parcours et donne les perspectives pour la suite des distinctions

Vous avez parcouru récemment la région du Poro où vous avez procédé à la décoration des cadres et militants du RDR de la région. Comment s'est passée votre tournée dans cette partie de la Côte d'Ivoire ?

La tournée afférente à la décoration des cadres et militants du RDR au sein de la région du Poro, s'est effectuée dans une immense ferveur militante. Le bonheur, l'émotion, la joie se lisaient sur tous les visages présents, chez tous les récipiendaires.

Pouvait-il en être autrement quand on connaît le profond ancrage du Poro au RDR, l'attachement filial au président de la République, le Dr Alassane Ouattara, le fait notoire qu'il s'agisse de la Région du «Lion », le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui s'est montré particulièrement attentif au bon déroulé desdites cérémonies.

Nous tenons ici à l'en remercier vivement. Ainsi donc, de Korhogo à Sinématiali, de M'Bengué à Dikodougou sous le haut parrainage du Premier ministre Gon Coulibaly, la mobilisation sans faille des militantes et des militants du Poro, la liesse populaire étaient au rendez-vous.

Démontrant par la même que le Poro demeure un bastion du RDR, hier, aujourd'hui et demain ! Que toutes et tous adhèrent aux idéaux du Parti et au génie du semeur de développement qu'est notre illustre Président, le Dr Alassane Ouattara.

La Grande Chancelière réitère à l'égard des militantes et des militants du Poro, l'engagement qu'elle a pris, de revenir encore et encore pour magnifier les soldats du RDR. Nous savons combien, partout dans la Côte d'Ivoire profonde, l'attente est grande, nous rendrons pérenne la cérémonie de décoration.

Il y a eu un incident à l'étape de Sinématiali où le maire a été distingué chevalier au lieu d'officier. Est ce une méprise ou une erreur ?

Relativement à l'étape de Sinématiali, nous réaffirmons et confirmons que la méprise a fait l'objet d'une gestion immé- diate et positive. Le maire Nandoh Coulibaly a bel et bien été élevé à la distinction d'Officier dans l'Ordre des Républicains.

A l'instar du ministre Gilbert Koné Kafana, homme de conviction et de détermination, M. Nandoh Coulibaly s'inscrit dans le sillage des militants de la première heure, à l'origine de l'ancrage du département de Sinématiali au RDR.

En combattants déterminés, courageux, sans peur, ils se sont résolument mis au service de la cause, sans jamais se renier. Et c'est donc à juste titre que nous félicitons M. Nandoh Coulibaly pour son élé- vation au grade d'Officier.

Quelles seront les prochaines étapes dans la décoration des militants ? Quelles sont les perspectives de la Grande chancellerie de l'Ordre des Républicains ?

Les prochaines étapes afférentes à la décoration des militantes et des militants sont imminentes, il s'agira des Régions de la Bagoué, incluant les départements de Boundiali, Kouto et Tengréla. La Région du Worodougou comprenant les départements de Séguéla, Kani. La Région du Sud-Comoé avec Grand-Bassam, Aboisso, Adiaké et Tiapoum.

Nous procéderons auxdites cérémonies, en fonction de la disponibilité des politiques et des programmations faites par les cadres. Par la suite, la Grande Chancellerie s'attèlera à établir le bilan de cette première phase et dégagera des perspectives.

Pour l'heure, sans anticiper sur le bilan à venir, nous disons que cette première phase est largement positive. Notre mission, nous l'avions appréhendée en termes de responsabilités, et nous pensons, ainsi que l'attestent le bonheur, la forte adhésion des militantes et des militants, leurs attentes quant à de nouvelles décorations, que nous sommes en passe d'atteindre parfaitement nos objectifs.