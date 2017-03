Une mission qui intervient dans un contexte socioéconomique marqué par la baisse des cours du cacao et les revendications sociales intervenues en début d'année 2017. Pour la première revue du Programme économique 2016-2019 par le FMI, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné, a souhaité que les équipes du Fonds monétaire et la partie ivoirienne s'accordent sur les mesures à même de permettre à l'économie ivoirienne de développer une forte capacité de résilience face aux différents chocs exogènes ou endogènes.

C'était hier au lancement de cette mission d'évaluation au 20ème étage de l'immeuble Sciam (Plateau) en présence du ministre Abdourahmane Cissé (Budget et Portefeuille de l'Etat).

A l'occasion, le ministre Adama Koné a également souligné la nécessité pour les deux parties de s'accorder sur un taux de croissance unique à l'issue de cette mission, conformément au souhait des autorités nationales.

Au cours de la mission d'évaluation entreprise par le Fonds monétaire international sur le Programme économique et financier approuvé le 12 décembre 2016, les échanges auront trait au cadrage macroéconomique et budgétaire, à l'évolution du secteur énergie et à la stabilité du système financier.

« Nos services restent disposés à échanger avec la Délégation sur l'ensemble des questions relatives au cadrage macroéconomique, au cadrage budgétaire et à tout autre sujet d'intérêt », a fait savoir le ministre de l'Economie et des Finances. Il a relevé que les efforts de rationalisation des dépenses consentis par le Gouvernement se poursuivront en 2017 afin de préserver la marge de manœuvre budgétaire de l'Etat.

En ce qui concerne l'évolution du secteur de l'énergie et la stabilité du secteur financier, Adama Koné a noté que les discussions doivent permettre de relever tous les progrès réalisés par le Gouvernement et traduire les efforts qui restent à faire, en termes de mesures concrètes.

Pour l'année 2017, a-t-il indiqué, le Gouvernement entend poursuivre ses efforts à travers notamment l'accélération du processus de restructuration des entreprises du secteur énergie en vue d'assurer l'équilibre dudit secteur. Au niveau des banques publiques, le ministre de l'Economie et des Finances a annoncé que les processus de privatisation et de restructuration devraient être menés à leurs termes.

« A ce titre, le Gouvernement veillera à la mise en œuvre effective des plans adoptés et au respect des chronogrammes retenus », a-t-il déclaré. La mission de la délégation du Fonds monétaire international prend fin le 06 avril prochain.