Le président de l'Assemblée nationale française, Claude Bartolone, est en visite d'amitié et de travail de 48 heures au Burkina Faso. Il a été accueilli, le mercredi 22 mars 2017, à l'aéroport international de Ouagadougou, par le 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Me Bénéwendé Stanislas Sankara.

9 heures 52 minutes, ce mercredi 22 mars 2017 à l'aéroport international de Ouagadougou, un avion estampillé aux couleurs nationales de la France atterrit sur le tarmac. A son bord, le président de l'Assemblée nationale française, Claude Bartolone et sa délégation. Il est en visite d'amitié et de travail de 48 heures au «pays des Hommes intègres». Il est accueilli à sa descente d'avion par le 1er vice-président de l'hémicycle, Me Bénéwendé Stanislas Sankara et l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Xavier Lapeyre de Cabanes. Après un bref entretien dans le salon d'honneur, Claude Bartolone, livre à la presse l'objet de sa visite. «C'est une visite qui vient renforcer les échanges politiques qui existent entre nos deux chefs d'Etat et nos différents ministres qui se rencontrent aussi bien au Burkina Faso qu'à Paris. J'ai eu l'occasion de recevoir le président du Faso en 2016.

Ce moment va nous permettre de renforcer les relations entre nos deux assemblées d'autant plus que nous avons des échanges réguliers», déclare-t-il. Au cours de son séjour, précise M. Bartolone, des députés burkinabè vont bénéficier d'une formation sur certaines procédures administratives. Pour lui, cette visite va être également mise à profit par les parlementaires pour raffermir «les liens historiques» qui existent entre les deux pays. Evoquant la lutte contre le terrorisme, le président du parlement français soutient que des militaires français et burkinabè sont confrontés au même combat. « Nous n'oublions pas en France que nous avons été victimes des mêmes peines que le Burkina Faso (NDLR : attaques terroriste du 15 janvier à Ouagadougou) à deux mois d'écart après que notre pays a connu les attentats du 13 novembre 2015.

Lorsque deux pays amis et frères sont soumis aux mêmes attaques et aux mêmes difficultés, cela doit consolider davantage les liens qui existent entre eux», argue Claude Bartolone. Selon lui, la lutte contre la nébuleuse terroriste n'est pas de tout repos et il faut savoir s'adapter et s'organiser. «Il y a cette réflexion transfrontalière avec un certain nombre de partenaires pour montrer aux terroristes que nous sommes décidés et mobilisés pour les combattre», relève-t-il.

Interrogé sur l'ouverture des archives françaises sur le dossier Thomas Sankara, le président de l'Assemblée nationale française s'est voulu rassurant. «Nous sommes favorables à ce que la justice française puisse répondre à toutes les demandes qui émaneront de celle du Burkina Faso pour qu'il n'y ait pas le moindre doute sur les relations qui existent entre la France et le Burkina Faso, sur ce dossier. La justice doit faire son travail et la vérité doit triompher», affirme-t-il.