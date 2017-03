Gabon: Borussia Dortmund - Aubameyang partira si...

La région d'Oyem dans le nord du Gabon n'a plus de procureur. Fabrice Afane Allogo a été suspendu… Plus »

A l'avenir, s'il a le désir de s'en aller, nous discuterons et nous serons à l'écoute de tout par respect envers Aubameyang. Mais de mon point de vue, il n'y a pas beaucoup de clubs où il pourra progresser s'il part. S'il part, ce sera à un prix exorbitant. S'il reste et continue à marquer 20-25 buts, nous récupérerons facilement 65 millions d'euros », a confié Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia Dortmund.

Auteur d'une saison époustouflante avec le Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang est convoité par plusieurs écuries européennes. Malgré leur envie de le garder, les dirigeants du club allemand se rendent compte de plus en plus que cela leur sera difficile. L'attaquant gabonais ne sera donc pas retenu si les prétendants se montrent généreux. « Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations sur le fait qu'il va partir.

