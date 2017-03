Afrique: UNOCA - 5è réunion annuelle des représentants et envoyés spéciaux du Secrétaire Général de l'ONU

Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale(UNOCA) a tenu ce 23 mars à Libreville au Gabon, sa cinquième réunion annuelle des Représentants et Envoyés spéciaux du SG/ONU, des Directeurs régionaux et des Coordonnateurs résidents du Système des Nations Unies en Afrique centrale.

« Renforcement des capacités institutionnelles des organisations nationales et régionales en matière de prévention des crises/conflits et de consolidation de la paix en Afrique centrale » est le thème principal de la 5è réunion annuelle des représentants du SG/ONU.

Dans son propos instructif, François LOUNCENY FALL ,le Représentant Spécial du Secrétaire-Général pour l'Afrique centrale et Chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a rappelé que « La réunion des responsables des Nations-Unies en Afrique centrale a été organisée pour la première fois en 2011, comme un forum d'échange d'informations, de partage d'analyses et de renforcement de la collaboration entre les entités des Nations-Unies sur les questions liées à la stabilité, à la paix et à la sécurité en Afrique centrale ».

Aussi, a-t-il également souligné que la 5è réunion annuelle est une invite à la réflexion critique collective sur la meilleure manière pour les Nations-Unies de soutenir collectivement les gouvernements et les peuples de la sous-région en vue de relever les défis liés à la gouvernance, à la paix et à la sécurité, auxquels ils sont confrontés.

Ces défis, poursuit-il, ont de plus en plus un caractère régional et transcendent les frontières des Etats. Ces défis appellent donc une coopération régionale et transfrontalière entre les entités du système des Nations-Unies d'une part, et entre ces entités et les organisations sous-régionales ainsi que les Etats membres d'autre part.

Pour sa part, Pacôme MOUBELET BOUBEYA, Ministre des Affaire étrangères du Gabon, a quant à lui, fait observer, une minute de silence pour rendre hommage aux victimes de l'attentat qui a frappé le cœur de la capitale britannique. Le Gabon par sa voix, condamne tous les actes de terrorisme.