Sénégal: Importations en provenance de l'UEMOA - La Côte-d'Ivoire principale fournisseur du Sénégal

Elles sont évaluées à 7,0 milliards au mois de janvier 2017 contre 0,8 milliard le mois précédent, soit une hausse de 6,2 milliards. Elles ont représenté 2,6% de la valeur totale des importations de biens au mois de janvier 2017 contre 0,5% le mois précédent.

La Côte d'Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au sein de la zone, avec une part évaluée à 61,8% en janvier 2017 contre 91,7% le mois précédent. Les achats en provenance de ce pays ont principalement porté sur les «huiles et graisses animales et végétales», les «bois et ouvrages» et les «fruits et légumes comestibles», avec des parts respectives de 25,5%, 22,6% et 10,8%.