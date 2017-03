Centrafrique: La MINUSCA dénonce la poursuite de la violence par une minorité

« La situation sécuritaire à Bambari et ses environs immédiats reste calme. La restauration de l'autorité de l'Etat se confirme avec l'arrivée de quatre magistrats », a dit le porte-parole militaire, précisant toutefois que des affrontements ont lieu dans la région de Maloum et Atongo Bakari.

Il a notamment cité les chefs rebelles Abdoulaye Hissène et Alkatim dont « le comportement belliqueux constitue une menace permanente pour les populations » ainsi que des éléments du Mouvement pour l'unité et la paix en Centrafrique (UPC), de la coalition du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) et des anti-balakas.

