Congo-Kinshasa: Arrangement Particulier - Majorité et Opposition invitées à privilégier l'essentiel !

Au plan sécuritaire, le tableau est loin d'être reluisant. Les nouvelles des tueries en provenance des provinces de l'Est du pays, et ces dernières semaines, du Kasaï donnent froid au dos. La découverte des fosses communes liées à l'affaire Kamuina Nsapu n'a pas fini de défrayer la chronique.

Car, personne ne peut devenir Premier Ministre en RDC s'il n'a pas été nommé par le Chef de l'Etat. Il s'avère, cependant, que pour certains caciques, le pouvoir de nomination dévolu au Président de la République serait renforcé si et seulement si le Rassemblement lui présentait plusieurs candidats Premier Ministre et non un seul.

Alors que des avancées significatives étaient attendues, les uns et les autres sont revenus avec leurs complications. La délégation de la Majorité Présidentielle (MP) s'imagine qu'elle aurait plus à gagner, en termes d'égo, si l'opposition présentait une liste de candidats Premier Ministre.

La semaine du 20 mars, perçue par plus d'un observateur comme de tous les enjeux, se termine sans que la situation sociopolitique de la RDC ne connaisse une évolution significative. Les Discussions directes sur le partage des postes de responsabilité au sein de l'appareil étatique se sont enlisées de plus belle.

