Sud-Soudan: La crise humanitaire s'aggrave, selon le chef de l'ONU

Intervenant devant le Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a déclaré que la population du Soudan du Sud continuait de souffrir du conflit entre l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) et l'opposition et était confrontée à une grave crise humanitaire.

« La crise humanitaire s'aggrave », a insisté M. Guterres, rappelant qu'1,9 million de personnes sont déplacées et qu'environ 1,6 million de personnes ont cherché refuge dans les pays voisins.

La situation est particulièrement alarmante dans la région du Haut-Nil, tandis que l'Équatoria occidental reste le théâtre d'opérations entre l'APLS et des groupes rebelles.

Les combats ont des conséquences dévastatrices pour les civils, qui sont confrontés à une violence apparemment sans fin et forcés de fuir leurs foyers, a expliqué le Secrétaire général. Les civils font l'objet d'attaques épouvantables, comme des viols et le recrutement d'enfants.

La famine affecte 100.000 personnes et menace un million d'autres. Environ 5,5 millions de personnes risquent d'être gravement touchées par l'insécurité alimentaire d'ici à cet été. En outre, 7,5 millions de personnes à travers le pays, soit près des deux tiers de la population, ont besoin d'une aide humanitaire.

« Il ne peut y avoir de dialogue crédible sous la menace d'un revolver »

Estimant que le processus de paix reste au point mort, le Secrétaire général a déploré le fait que le gouvernement n'ait pas encore exprimé de préoccupation véritable ni pris de mesures réelles pour faire face à la situation difficile de sa population.

M. Guterres a jugé que les déclarations du Président sud-soudanais, Salva Kiir, sur son intention d'organiser un dialogue national n'étaient « pas convaincantes » dans le contexte de la poursuite des hostilités, de l'absence de consultation avec les principales parties prenantes, de la limitation systématique des libertés politiques de base et des restrictions de l'accès humanitaire. « Il ne peut y avoir de dialogue crédible sous la menace d'un revolver », a résumé le Secrétaire général.

L'ONU travaille avec l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour relancer le processus politique et résoudre les différends intercommunautaires de longue date au Soudan du Sud et dans la sous-région, a-t-il assuré.

La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) et l'équipe de pays des Nations Unies appuient les dialogues intercommunaux et les conférences de paix locales, a précisé M. Guterres. « Nous continuons aussi d'œuvrer pour le déploiement d'une force de protection régionale, malgré les obstacles continus imposés par le gouvernement du Soudan du Sud », a-t-il ajouté.

Toutefois, a-t-il averti, aucune force, aucun effort diplomatique, ne peuvent remplacer le manque de volonté politique de la part de ceux qui gouvernent le pays. Recommandant davantage de pression, le Secrétaire général a souhaité que le Conseil de sécurité parle « d'une seule voix ».

« Ne sous-estimons pas les dangers de la trajectoire du Soudan du Sud », a-t-il lancé. Évoquant les crimes atroces commis avec impunité, il a demandé des mécanismes de responsabilisation crédibles.

Le Secrétaire général a conclu que « pour sortir le pays de l'abysse et de la famine », il fallait centrer les énergies sur trois objectifs immédiats : réaliser la cessation immédiate des hostilités, restaurer le processus de paix et garantir un accès humanitaire illimité, y compris la liberté de mouvement de la MINUSS et d'une future force de protection régionale.

Dans une déclaration publiée par sa Présidence, le Conseil de sécurité a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation qui règne au Soudan du Sud.

Les 15 ont demandé le respect immédiat du cessez-le-feu permanent par toutes les forces des parties au conflit, la levée urgente des obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire dans tout le pays et la levée immédiate des obstacles aux opérations de la MINUSS et du Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et la cessation immédiate des obstructions et agressions perpétrées contre les travailleurs humanitaires.