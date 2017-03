Tchad: Enlèvement d'un français - Un rapt, mille interrogations

Etait-ce une opération jihadiste, un crime crapuleux ou le fait de l'un ou l'autre des groupes armés qui abondent dans cette région aux confins du Tchad, du Soudan et de la Centrafrique... On se perdait toujours en conjectures même si l'identité de la victime, qui travaillait dans une société de prospection minière, rappelle en France de mauvais souvenirs.

Tout juste savait-on que le rapt avait eu lieu à Doroti, un patelin situé à 50 km de Goz Beida et à 200 km D'Abéché et que les deux ravisseurs sont arrivés à moto, obligeant leur cible à monter sous la menace d'un fusil avant de disparaître dans la nature.

Cela se serait passé dans le vaste no man's land qui s'étend entre le Mali et le Niger ou même dans le Sahel burkinabè en proie depuis de nombreux mois à des actes terroristes, qu'on ne se serait pas étonné outre mesure.

