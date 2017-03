Togo: Eliminatoires Afrobasket 2017 - Le Togo se retire

Le Togo est absent lors des éliminatoires de l'Afrobasket 2017 de la zone 3 qui se dispute en aller et retour. Une décision prise par le bureau exécutif de la Fédération Togolaise de Basketball.

« Quant on va en nation, il y a beaucoup de choses qui interviennent, les moyens, les infrastructures. Nous n'avons rien, même pas d'équipement. Depuis 2011, nous sommes allés en phase de la Coupe d'Afrique des Nations à Madagascar, nous sommes revenus. Les athlètes, certains ont du garder leur maillot. Ce ne sera pas gentil de poursuivre et aller leur retiré cela. Entre décembre et mars j'avoue que c'est très court pour entreprendre ces genres de choses. Nous y avons pensé » a indiqué le président de la Fédération Togolaise de Basketball, André Goungou lors d'une conférence presse qui lance les activités de l'association.

Au delà des moyens, le président revient sur des explications sportives : « Même le 07 février lorsque nous étions à Abidjan pour la pose de la première pierre, je n'avais pas encore pris cette décision. Mais mieux vaut ne pas allé faire piètre figure et je n'aime pas quand le Togo est dernier, je ne souhaite pas jouer les derniers rôles. Si il faut aller à la phase finale et être dernier, ça ne me gène pas. Mais s'il faut être dernier à l'issue phase éliminatoires, avec le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et revenir dernier ou avant dernier. On s'est dit qu'autant prendre le temps pour aborder de la même manière les éliminatoires des 2019 »

Résultats dans la zone 3

Burkina Faso 61-68 Bénin

Burkina Faso 48 - 71 Côte d'Ivoire

Les phases finales de l'Afrobasket se tiendront du 18 au 30 Août à Brazzaville au Congo.