Afrique: Giovanie Biha - "Le nombre d'Africains soumis à la pauvreté absolue reste très élevé"

La secrétaire adjointe exécutive de la commission économique des nations unies pour l'Afrique, Giovani Biha, a indiqué que malgré les nombreuses avancées enregistrées par les indicateurs de l'éducation, de la santé et de la qualité de vie, le nombre d'Africains soumis à la pauvreté absolue reste très élevé.

Concernant la dimension sociale de l'Afrique, les pauvres sont plus démunis en Afrique que dans les autres régions du monde. Et le fossé entre les nantis et les démunis continue de s'y creuser.

Les niveaux d'inégalités à l'intérieur des pays africains sont élevés et compromettent l'effet réducteur que la croissance économique devrait avoir sur la pauvreté. Aussi, si des progrès notables ont été accomplis sur le continent en matière de parité des genres, cette évolution s'est elle aussi manifestée de façon inégale, l'inégalité des genres restant ainsi un des défis majeurs du développement africain.

C'est dans ce cadre qu'elle a souligné que l'Afrique, étant la région du monde qui s'urbanise le plus rapidement, devrait voir plus de la moitié de sa population vivre et travailler dans les zones urbaines d'ici à 2025, ce qui en ferait un continent majoritairement urbain.

« Durant les deux jours qui suivent, notre tâche sera de réfléchir collectivement pour développer des stratégies et d'actions visant à surmonter les défis de la croissance, de l'inégalité et du chômage dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 » a-t-elle déclaré.

Pour ensuite ajouter : « j'ai la conviction que les deux journées de travail intense seront l'occasion de délibérations riches et perspicaces sur toutes ces questions et problématiques, et qu'elles déboucheront sur des recommandations pratiques sur la meilleur façon de gérer la trilogie de la croissance, de l'inégalité et du chômage dans la perspective du développement économique durable et inclusif de l'Afrique. »

Pour rappel, elle s'exprimait lors de la Cérémonie d'ouverture de la 10ème Réunion annuelle conjointe du Comité technique de l'Union africaine, spécialisé des Ministres des Finances, des Affaires monétaires, de la Planification économique et de l'Intégration.