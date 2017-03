Togo: Le PUDC prend une dimension stratégique

Le conseil des ministres qui s'est tenu jeudi a modifié le décret relatif au Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).

Ces évolutions visent à corriger les faiblesses organisationnelles et structurelles constatées et à favoriser une implémentation plus rapide et plus efficiente du programme.

Le PUDC, qui est dans sa première phase, a pour mission d'améliorer l'accès des populations aux services sociaux et économiques de base, dans les zones peu ou mal desservies et ainsi accélérer la réduction de la pauvreté et des inégalités.

Pour sa mise en œuvre, il est prévu un cadre organisationnel de coordination et de supervision.

A la mise en place effective du comité de pilotage tel que prévu par le décret initial, il s'est avéré nécessaire de le placer à un niveau stratégique pour assurer un suivi des actions.

Le comité est désormais présidé par le Premier ministre et composé des ministères techniques concernés par le programme.