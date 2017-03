Madagascar: Sinistre national - Aide de 20 millions de dollars

Il est temps de se relever pour Madagascar. Après l'appel à l'assistance internationale, lancée par le gouvernement malgache, le 14 mars, suite au passage du cyclone Enawo, le Système des Nations Unies (SNU) à Madagascar et l'ensemble de l'Équipe Humanitaire du Pays à la Primature, ont lancé conjointement, « Un flash appeal » pour un montant de 20 067 549 dollars américains. C'était au ministère des Affaires étrangères (MAE) à Anosy, hier.

Ces 20 millions de dollars devraient assurer la « continuité des services sociaux de base, essentielle pour les personnes les plus vulnérables, et renforcer la résilience des communautés touchées pour faire face à d'autres cyclones éventuels, puis à se relever », souligne-t-on.

Elle permettra ainsi l'assistance en hygiène, en eau, en assainissement de 168 000 personnes, l'assistance alimentaire de 170 000 personnes, l'appui dans le repiquage des cultures perdues et le remplacement du bétail disparu pour 230 000 personnes, mais aussi, la création et la fourniture d'espaces temporaires d'apprentissage de 45 000 enfants dont la scolarité a été compromise, après Enawo. Au total, ils devraient couvrir les besoins de 20 000 familles.

Aide multisectorielle

Cet appel éclair prévoit une intervention humanitaire multisectorielle et à grande échelle dans les districts de Maroantsetra et d'Antalaha, les villes les plus touchées, mais aussi des interventions dans les autres districts.

Enawo a atterri à Antalaha, avec des rafales de 300 km/h, le 7 mars. Le dernier bilan fait état de 81 personnes décédées, 8 personnes portées disparues et 253 blessées.

434 000 personnes ont été touchées et parmi les 247 000 personnes qui étaient déplacées, 5 300 sont toujours dans des sites d'hébergement. 40.520 maisons ont été endommagées ainsi que 3 900 salles de classe, et plus de 1.800 sont complètement détruites. 58 districts sur les 119 ont été affectés.