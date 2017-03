Angola: Le gouvernement adopte des mesures sur le contenu local

Le ministre, qui a tenu ces propos à la cérémonie de proclamation de l'Association des entreprises des Géosciences et de Support d'Activité Pétrolière (AEAGSAP), a dit que ces mesures visaient à identifier les faiblesses et les risques associés aux politiques de production de contenu local afin de la rendre faisable.

Selon Botelho de Vasconcelos, du fait que le ministère soit responsable de la promotion du surgissement du contenu local dans le domaine pétrolier, le secteur propose de présenter un projet stratégique pour inclure et développer l' entrepreneuriat national afin de réduire l'importation des biens et services et contribuer à la diversification de l'économie.

Luanda — Le gouvernement a adopté un ensemble de mesures juridiques et économiques sur le "contenu local", pour garantir l'inclusion et la participation des entreprises nationales à prêter service dans le secteur pétrolier a déclaré mercredi, le ministre du Pétrole, Botelho de Vasconcelos.

