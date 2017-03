Maroc: Hay Mohammadi à l'heure de son festival de théâtre

Des ateliers de formation sur les techniques du théâtre sont au programme. La 8ème édition qui porte le nom de Larbi Batma, leader charismatique du groupe Nass El Ghiwane, aura lieu du 27 mars au 1er avril.

Le coup d'envoi du Festival national du théâtre à Hay Mohammadi, organisé par le Conseil de la Maison des jeunes à Hay Mohammadi, sera donné lundi 27 mars courant. Cette 8ème édition qui porte le nom de Larbi Batma, leader charismatique du groupe Nass El Ghiwane, disparu il y a 20 ans, prévoit un programme aussi riche que varié.

L'évènement sera notamment marqué par la présentation de plusieurs pièces théâtrales de réalisateurs de renom, ainsi que de nombreuses conférences, expositions et séances de signatures de livres en plus d'ateliers de formation sur les techniques du théâtre.

Ainsi la troupe «Lahda Lilmasrah» présentera, en ouverture du festival, la pièce «Maqamat Badii Al-Zaman Al-Hamadani», écrite par Tayeb Saddiki et réalisé par Mohamed Zouheir.

Lors de la deuxième journée, c'est la troupe «Théâtre Tensift» qui présentera sa pièce «Assakan», écrite et réalisée par Hassan Hamouch et inspirée du célèbre poème de Sidi Kaddour El Alami, «Dar sidi Kaddour».

Pour ce qui est de la troisième représentation prévue pour le mercredi 29 courant, c'est la troupe «Mahsarh Al Baida» qui donnera à voir sa pièce «Lmoussem», écrite par Mohamed Zitane et réalisée par Abdellatif Khamouli.

Le groupe théâtral «Masrah Al Madina» présentera, quant à lui, le jeudi 30 mars, sa pièce «Saad Lbnat», réalisée par Hicham El Jebbari et adaptée de la célèbre comédie en trois actes et en prose de Pierre Carlet de Marivaux «Le Jeu de l'amour et du hasard».

Pour clore les représentations théâtrales de cette édition, organisée en partenariat avec le Conseil de l'Arrondissement Hay Mohammadi, la troupe «Masrah Arlakane» présentera «Al Ichq Algadi», écrite et réalisée par Omar Al Jadli. Toutes ces pièces seront présentées à partir de 20h au Complexe culturel de Hay Mohammadi, sauf la pièce prévue en ouverture du festival qui sera présentée à 19h.

Le festival clôturera ses activités le samedi 1er avril par l'organisation d'une conférence sur le théâtre au cours de laquelle interviendront des professionnels du théâtre, des journalistes et des professeurs.

Un hommage sera, par ailleurs, rendu à Omar Sayed et Mohammed Eljam, pour l'ensemble de leur carrière et leur contribution au rehaussement de l'art au Maroc.

Il est à noter que cette 8ème édition traduit la détermination des organisateurs de faire de ce festival un rendez-vous annuel national et régional voire international dans l'avenir.

Selon eux, le festival vise, entre autres, à créer une dynamique culturelle et artistique à Hay Mohammadi, soutenir le rôle de la culture à même d'enraciner les valeurs de tolérance et de citoyenneté et d'immuniser les jeunes contre l'intégrisme.

Rappelons enfin que la Maison de jeunesse de Hay Mohammadi a organisé le 21 mars courant des éliminatoires pour les troupes de théâtre locales, sous le thème «Pour un nouveau départ du théâtre à Hay Mohammadi».

Les troupes qualifiées prendront notamment part à cette édition du Festival national du théâtre à Hay Mohammadi, alors qu'un hommage sera rendu, lors de la soirée de clôture, à la troupe qui décrochera la première place.

«Cette compétition a été organisée dans le cadre de l'ouverture du festival sur les expériences de jeunes troupes locales, et dans le but d'encourager la pratique théâtrale chez les jeunes», expliquent les organisateurs.