Cameroun: Marche financier - Ces mesures fiscales incitatives qui ne font pas courir les entreprises

Ce sont notamment, la Société des eaux minérales du Cameroun, la toute première société cotée en bourse en 2006, puis, la Société agricole et forestière africaine du Cameroun (Safacam) en 2008, et enfin, la Société camerounaise des palmeraies (Socapalm) en 2009.

Et enfin, les actes et conventions portant cession de titres cotés à la Douala Stock Exchange sont exemptés de droits d'enregistrement. Ce qui induit la non-exigibilité des droits de timbre, quelle que soit leur nature, apprend-on.

Et « par dérogation aux dispositions de l'article 70 du code général des Impôts, le taux d'imposition des dividendes et intérêts des obligations à moins de cinq ans de maturité ainsi que les autres rémunérations provenant des valeurs mobilières des personnes physiques ou morales, admises à la cote de la Bourse du Cameroun est fixé à 10%.

Parmi ces facilités, figure en bonne place la fiscalité. Lors d'un Symposium sur les marchés Financiers organisé par le ministère des Finances, Jean Claude Ngbwa, président de la Commission des marchés financiers (CMF), avait souligné que l'Etat du Cameroun a accordé des avantages fiscaux depuis plus de 9 ans pour attirer les émetteurs sur le marché financier. Ces avantages sont notamment liés à la nature des valeurs admises et aux revenus tirés des valeurs mobilières, apprend-on.

