Algérie: Début des réunions des hauts responsables du CESA en prévision du sommet arabe

Mer Morte (Jordanie) — La première réunion préparatoire du 28ème sommet arabe a débuté jeudi à Amman (Jordanie) au niveau des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes (CESA) en prévision de la réunion du conseil ministériel prévue dimanche.

Cette réunion d'une journée planchera sur les dossiers économiques et sociaux à soumettre au Conseil ministériel du CESA et portant le rapport préliminaire (2010-2015) de l'instance arabe de l'énergie atomique pour la mise en oeuvre des stratégies arabes pour l'utilisation de l'énergie

atomique à des fins pacifiques jusqu'à 2020, le rapport sur les réalisations et les exigences de la zone de libre échange arabe et de l'union douanière arabe, les propositions des hommes d'affaires sur le rôle de l'action arabe commune , la stratégie arabe de la recherche scientifique, de la technologie et de l'innovation et la coopération entre la Ligue arabe et les Nations unies dans les domaines économique et social.

Le secrétaire général du ministère de l'industrie et du commerce de la Jordanie, Youcef El Chamali a souligné lors de la séance d'ouverture des travaux des hauts responsables au CESA, les potentialités et les ressources humaines et matérielles que recèlent les pays arabes "d'où la nécessité de hisser la coopération économique arabe et le développement des investissements interarabes (plus de 20%) au rang international.

Evoquant le commerce entre les pays arabes, il a indiqué que celle-ci "est en deçà des aspirations des peuples de la région", appelant à la levée de tous les obstacles qui entravent le développement du commerce entre ces pays qui ne dépasse pas le taux de 10%.

Il a souligné cependant, l'existence d'une volonté commune entre les pays arabes qui permet de renforcer l'action arabe commune notamment en pareille conjoncture marquée par l'ambition d'adopter des décisions qui traduisent les aspirations des peuples arabes et consolident le rôle de la Ligue arabe et de l'ensemble de ses structures.

D'autre part, le représentant de la Jordanie à cette réunion a mis en garde contre les défis "inédits" qui se posent à la région arabe, rappelant les conditions qui entourent la tenue du sommet arabe "et qui "dictent à tout un chacun coordination et coopération en vue d'un resserrement du rang arabe pour relever ces défis".

Le secrétaire général adjoint aux affaires sociales de la Ligue arabe, Badr Eddine Al Aalali, a affirmé, quant à lui, que la réunion des grands responsables des Conseils économiques et sociaux traitera des dossiers à caractère économique et social dans l'attente de les soumettre à la réunion ministérielle puis à la conférence au sommet, prévue le 29 mars courant.

Selon Al Aalali, il est important d'aboutir au terme de cette rencontre à des mécanismes susceptibles d'impulser le processus de l'action économique et de développement au sein même de l'action arabe commune.