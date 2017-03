Le Représentant spécial a précisé qu'un accord sur l'architecture de sécurité permettrait en outre l'apport d'un « appui international plus cohérent », avant de rappeler que l'AMISOM et les troupes des pays contributeurs ne resteront pas indéfiniment dans le pays.

Le Président et le Premier Ministre se sont engagés à améliorer la gouvernance et la transparence et à lutter contre la corruption, a-t-il noté.

Le Représentant spécial a souligné la nécessité pour la Somalie de moins dépendre de l'aide extérieure et de miser davantage sur ses propres ressources, sous peine de compromettre l'édification de l'État et de rester vulnérable aux chocs climatiques.

L'élection présidentielle s'est déroulée dans la transparence et la transition du pouvoir a eu lieu sans heurts, a-t-il dit, relevant que la joie née de l'élection de M. Farmajo avait transcendé les appartenances claniques et régionales.

Insistant sur l'espoir suscité par le processus politique, M. Keating a noté que le Parlement était divers, rajeuni et féminisé et que les Chabab n'avaient pas réussi à faire dérailler les élections.

« Si les élections parlementaires et présidentielle récentes n'avaient pas abouti à des résultats considérés comme légitimes, les efforts de lutte contre la sécheresse auraient été beaucoup plus difficiles », a-t-il souligné.

Copyright © 2017 UN News Service.

