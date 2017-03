Algérie: La Russie met en exergue le 55e anniversaire de ses relations diplomatiques avec l'Algérie

Moscou — La Russie et l'Algérie se sont félicitées, jeudi, de l'excellence des relations d'amitié et de coopération liant les deux pays qui célèbrent jeudi le 55è anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

A cette occasion, le ministère russe des Affaires étrangères a fait part jeudi, dans un communiqué, "l'échange de messages de félicitations" entre les chefs de la diplomatie des deux pays, Serguei Lavrov et Ramtane Lamamra.

"Les deux ministres ont exprimé leur haute appréciation des relations russo-algériennes dans divers domaines et ont fait part de leur intérêt mutuel à développer et à améliorer une coopération, mutuellement avantageuse", précise le communiqué, ajoutant que les deux parties oeuvreront à consolider "l'interaction entre la Russie et l'Algérie conformément à la lettre et l'esprit de la Déclaration sur le partenariat stratégique bilatéral, signé à Moscou en Avril de 2001."

De son côté, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a souligné dans un message à l'occasion, "la dynamique qui caractérise les relations algéro-russes" et "la disponibilité de l'Algérie à oeuvrer au renforcement de la concertation

politique à tous les niveaux et à conférer à la coopération économique, culturelle et institutionnelle avec la Russie une envergure à la mesure de la grande amitié qui existe entre les deux pays".

M. Lamamra a aussi relevé, pour s'en féliciter, "les larges convergences des positions de l'Algérie et de la Russie sur des questions régionales et globales d'actualité dans la conformité aux buts et principes de la Charte des Nations unies".

L'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays a eu lieu au lendemain de la signature des Accords d'Evian, est-il rappelé, avant-même la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, ce qui a été perçu, a-t-on noté, comme "une consistance exceptionnelle à leurs relations".