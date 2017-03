Cote d'Ivoire: Marchés d'appels d'offres - La BAD explique son fonctionnement aux PME

« C'est la raison pour laquelle elle a conçu et déployé de nouvelles offres de services au bénéfice des entreprises et que nous vous invitons vivement à vous approprier », confie-t-il.

Représentant le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cc-CI), Konaté Vassiliki, Secrétaire général, a indiqué que la présence de la Bad à cette tribune traduit la bonne collaboration qu'elle entretient avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire au bénéfice du développement des Pme ivoiriennes.

Exposant sur le deuxième sous-thème de cette tribune (La participation des Pme dans le cadre des achats institutionnels de la Bad, notamment l'acquisition des biens et travaux, et des services de consultants), après de son collègue de la division recrutement des consultants (Yao Wottor), Myriam Néila Conté a ouvert une lucarne sur les achats effectués par la Bad. Où l'institution affiche une transparence en publiant les marchés, le plan d'acquisition annuel.

Cette révision, selon elle, répond aux soucis de la flexibilité et d'innovation, de plus de concentration sur le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique et aussi à plus de gestion du risque etc.

« La Banque africaine et de développement : Quels marchés d'appels d'offres pour les Pme au titre de l'exercice budgétaire 2017 et méthodes d'accès ? ».

