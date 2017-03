Mauritanie: Le Quai d'Orsay revoit ses recommandations pour certaines zones

Dans l'Adrar, les acteurs du tourisme expriment leur satisfaction. En raison de l'avis défavorable émis par le Quai d'Orsay, les vols charters de la France vers Atar ont cessé depuis janvier 2011. Cette mesure a freiné les amateurs de trek dans le désert. Et aussi les activités culturelles autour de Chinguetti et Ouedane, deux villes classées patrimoine mondial de l'Unesco.

Dans la zone dite « orange », le Quai d'Orsay recommande de se déplacer en groupe et d'éviter les trajets nocturnes. Ce nouvel avis « vise à permettre l'activité des entreprises, notamment à Nouakchott et à Nouadhibou ».

Le Quai d'Orsay vient de reconsidérer son avis aux voyageurs pour certaines régions de la Mauritanie. En raison des menaces terroristes, certaines régions étaient classées « rouges ». Mais mardi 21 mars, les régions situées au centre, au sud et dans l'Adrar ont été classées en catégorie « orange », autrement dit « déconseillées sauf raison impérative ». Malgré tout, cette nouvelle suscite l'espoir d'une reprise des activités économiques et touristiques.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.