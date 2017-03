Congo-Kinshasa: Après harmonisation du Rassemblement, Fiyou Ndondoboni appelle à consolider l'unité retrouvée

Initiateur de la mission de conciliation au sein du Rassemblement, le président du parti Orange Fiyou Ndondoboni exprime son satisfecit sur le pas franchi et appelle les acteurs à avoir de la hauteur pour le retour effectif de l'unité au sien du Rassemblement.

Des progrès sont enregistrés dans l'harmonisation des vues visant le retour effectif de l'unité au sein du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Fiyou Ndondoboni, président national du parti « Ordre des actions nouvelles garantes de l'équité » (Orange) et initiateur de la mission de conciliation au sein du Rassemblement, retrace avec satisfaction quelques étapes réussies de sa mission.

Au cours d'un entretien à bâtons rompus avec Le Potentiel, hier mercredi 22 mars, Fiyou Ndondoboni s'est exprimé en ces termes : « J'ai cru en cette mission dès le départ, sachant que tout celui qui parle au nom du peuple devrait, en un certain moment, s'aligner derrière la volonté de ce peuple. Un Rassemblement divisé a failli décevoir les espoirs de plusieurs Congolais. Il fallait agir vite et bien. C'est cela la première motivation de cette mission qui s'est appuyée sur l'identité de notre parti Orange, celle d'agir différemment et faire autrement ».

Pour l'initiateur de la mission de conciliation au sein du Rassemblement, la nécessité du retour à l'unité a été partagée par les deux camps. Il s'agit là d'un point commun qu'il fallait capitaliser à tout prix. « Il fallait commencer par un premier contact : l'échange avec les membres de la cellule de la sagesse ou de réconciliation du Rassemblement, à savoir les présidents Gilbert Kiakwama, Kitenge Yesu et José Endundo. Très vite, j'ai vu le président Olenghankoy et l'entretien a été encourageant parce qu'il était disposé à rencontrer le président Félix Tshisekedi. En dépit du rendez-vous pris et finalement annulé entre les deux, ils s'accordaient tous sur la nécessité de l'unité de la plateforme. La même nécessité a été exprimée lors de notre rencontre avec les présidents Matungulu et Kiakwama. Et donc, l'accord de principe de mettre tout le monde ensemble était obtenu. Il ne restait qu'une rencontre officielle. Aujourd'hui, le consensus autour de l'unité est acquis ; il ne reste plus que les modalités pratiques », a-t-il renchéri. Avant de poursuivre : « C'est une grande satisfaction d'avoir effectué et franchi ce petit pas. On a eu une vision et c'est la nation qu'on a mis ensemble ».

Qu'en est-il de Bruno Tshibala ?

Pour la suite, le conciliateur Ndondoboni reste optimiste. « Il ne reste qu'un effort supplémentaire pour que les uns et les autres se rassurent », a-t-il déclaré en évoquant le cas Bruno Tshibala. Selon lui, la récente déclaration de Bruno Tshibala penche en faveur de l'unité et de la réconciliation. « C'est positif. Et nous sommes en contact avec la Cénco pour des propositions concrètes sur le plan de sortie au regard de ce qui est déjà fait. Des réunions sont planifiées autour de cela », a-t-il confié en substance.

A la question de savoir s'il y a eu une main noire derrière la fronde, Fiyou Ndondoboni a préféré prêcher la morale. « Le plus important c'est l'homme. Si l'homme est dans la compromission, il perd sa liberté, il perd son autonomie et se laisse diriger par l'autre. En tant qu'intellectuel, je travaille sur base des faits. Les faits sont tels que la population attend beaucoup du Rassemblement. Et quiconque travaillerait dans le sens de désunir le Rassemblement sera automatiquement étiqueté complice du pouvoir ».

Ainsi, pour consolider l'unité, le président du parti Orange invite ses pairs présidents des partis politiques à ne privilégier que l'intérêt du peuple face aux influences. « C'est l'appel que nous avons lancé à l'ensemble de la classe politique. Elle doit prendre de la hauteur. Le Congo est grand et sa grandeur exige de ses acteurs la grandeur également », a-t-il conclu.