Congo-Kinshasa: L'UGP forme sur les procédures de passation des marchés de la Banque mondiale

Le ministère du Commerce extérieur, à travers l'Unité de gestion du projet (UGP), organise, du 23 au 29 mars 2017 à Kinshasa, un atelier de formation sur les procédures de passation des marchés de la Banque mondiale. Et cela, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs (PFCGL).

Ces travaux réunissent les membres des commissions d'attribution, d'analyse et de réception des marchés du ministère du Commerce extérieur et des établissements publics sous sa tutelle.

L'objectif général de la formation est de contribuer au renforcement des capacités des membres des commissions d'attribution des marchés et d'analyse des offres des soumissionnaires du ministère du Commerce extérieur sur les procédures de la Banque mondiale.

Selon l'UGP, cette formation permettra aux participants d'acquérir des connaissances sur les directives de passation des marchés de la Banque mondiale ; la planification de la passation des marchés ; les différentes méthodes utilisées dans le processus de passation des marchés de la Banque mondiale ; les différentes étapes du processus de passation de la Banque mondiale. A cet effet, les participants doivent aussi apprendre comment procéder à l'examen et à l'analyse des offres des soumissionnaires ; à l'examen et à l'évaluation des propositions techniques et financières des consultants. Pour ce faire, ils doivent être instruits sur les difficultés majeures rencontrées dans le processus de passation, d'exécution des marchés et les éléments de solution adaptés.

Le gouvernement a reçu un crédit de l'Association internationale pour le développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale pour l'exécution du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs (PFCGL), placé sous la tutelle du ministère du Commerce extérieur.

L'objectif du développement de ce projet est de faciliter le commerce transfrontalier en augmentant la capacité de commerce et en réduisant les coûts rencontrés par les commerçants, en particulier les petits commerçants et les femmes, à des endroits ciblés aux zones frontalières.

Le PFCG vient en appui à la mise en œuvre des mesures en vue de répondre aux obstacles les plus contraignants le long de la frontière entre la RDC et ses voisins de la région des Grands Lacs ; à savoir la faiblesse des infrastructures, les réformes des procédures et la gestion des frontières. Un appui est également apporté à une politique de consultation régionale ainsi qu'aux mécanismes d'harmonisation et de mise en œuvre des réglementations adoptées au niveau régional, en particulier celles développées par le COMESA.

Le projet comprend quatre composantes, à savoir l'amélioration des infrastructures ; les réformes des procédures visant à faciliter le commerce transfrontalier ; la gestion des frontières fondées sur les performances ; et le soutien à la mise en œuvre du projet, à la communication et au suivi et à l'évaluation.

Le ministère du Commerce extérieur assure la responsabilité globale de la coordination, de l'exécution et de la supervision du projet au niveau national. Le ministère du Commerce extérieur, à travers l'Unité de gestion du projet, gère les composantes du projet, à l'exception de la composante1, dont l'exécution est confiée à la Cellule infrastructures du ministère des Infrastructures et Travaux publics.

Le pilotage des processus de passation des marchés relatifs aux composantes 2, 3 et 4 du projet est assuré par l'Unité de gestion du projet avec l'appui de la Cellule de gestion de la passation des marchés publics du ministère du Commerce extérieur.

Cependant, le projet est confronté à certaines difficultés au moment de procéder à la planification, l'exécution et le suivi des marchés publics compte tenu de la faible connaissance du domaine par certains membres de cette Cellule.

Cela peut provoquer des retards énormes dans la réalisation du projet. Pour permettre une bonne compréhension des procédures de passation des marchés et faciliter le traitement des dossiers du PFCGL, un renforcement des capacités de différents intervenants dans la chaîne de passation des marchés s'avère nécessaire. C'est dans ce cadre que le projet a recruté un assistant technique en passation des marchés (ATPM) pour assurer le renforcement des capacités des structures impliquées dans le processus de passation des marchés du projet.