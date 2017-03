Congo-Kinshasa: Conseil de sécurité - She Okitundu dans le déni de la réalité

«Il n'existe aucune manœuvre pour retarder la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016». Cette déclaration du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, She Okitundu, faite le mardi 21 mars devant les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies, est un déni de la réalité des causes réelles du blocage des négociations directes sur l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre 2016.

Plus d'une fois, les médiateurs membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CONCO) ont déclaré que si les acteurs politiques étaient de bonne foi les points de divergences restés en suspens pouvaient être aplanis en une demi-journée. C'est la preuve que les négociations perdurent parce qu'il y a justement des manœuvres dilatoires, notamment de la part de la Majorité présidentielle, pour retarder le plus possible la fin des travaux. Ce, dans l'ultime but de torpiller le compromis politique de la Saint-Sylvestre.

C'est d'ailleurs pour cela que la famille politique du chef de l'Etat saute sur chaque occasion pouvant bloquer la conclusion des travaux du Centre interdiocésain. La mort d'Etienne Tshisekedi, le 1er février à Bruxelles, a été une occasion pour la MP de retarder la signature de l'arrangement particulier. Dès l'annonce de la disparition du désormais « Père de la démocratie en RDC », Etienne Tshisekedi, les cadres de la MP ont pris d'assaut les plateaux de télévision pour réclamer la renégociation de l'Accord du 31 décembre 2016.

Pour eux, cet accord, conclu du vivant du sphinx de Limete, devrait être revu de fond en comble.

Il a fallu les menaces de l'Opposition congolaise de reprendre les actions de rue et les appels de la communauté internationale pour que la MP accepte de reprendre le chemin des négociations au Centre interdiocésain. Encore que, même si les travaux ont repris, la MP se cabre sur des exigences totalement en violation des dispositions de l'Accord du 31 décembre 2016, notamment sur la modalité de désignation du Premier ministre.

La MP n'est pas la RDC

C'est la MP qui ne veut pas que l'actuel président du Comité des sages devienne le président du Conseil national de suivi de l'Accord, tel que l'exige le compromis. Pire, la MP n'est pas innocente dans la tentative d'éclatement du Rassemblement. C'est un cadre de la MP, en l'occurrence André Kimbuta, qui a pris la défense de Joseph Olenghankoy, une dissidence du Rassemblement, à la plénière de reprise des travaux le 17 mars au Centre interdiocésain. L'UNC Vital Kamerhe a même fait une déclaration demandant à la MP de « cesser de tirer les ficelles » pour la division du Rassemblement.

Tous ces faits tranchent avec les déclarations de She Okitundu devant le Conseil de sécurité de l'ONU. D'après lui, la signature de ce compromis traîne pour des « raisons objectives », dont la mort d'Etienne Tshisekedi. Pourtant, c'est le pouvoir de Kinshasa qui refuse d'accéder à la demande de la famille d'Etienne Tshisekedi de mettre à disposition un lieu convenable pour la sépulture de l'illustre disparu.

Pour autant, She Okitundu est resté confiant quant à « l'aboutissement heureux » des négociations malgré les divergences qui persistent entre les parties prenantes aux négociations directes sous l'égide de la CENCO. Cet optimisme est à prendre avec des pincettes. Jusqu'à ce jour, la MP continue de camper sur ses positions : il faut une liste de candidats premier ministre, la présidence du CNSA ne doit pas revenir automatiquement au président du Comité de sages du Rassemblement.

A New York, le ministre congolais des Affaires étrangères n'a défendu que les positions de la MP. Il a réitéré la position de la famille politique du chef de l'Etat en appelant le Rassemblement à présenter une liste d'au moins trois candidats «pour que le chef de l'Etat en nomme un, conformément à l'article 78 de la Constitution». « Pour ce qui est du président du CNSA, [... ] le gouvernement exhorte le Rassemblement à surmonter ces dissensions actuelles afin de se mettre d'accord sur le candidat qui devra remplacer Etienne Tshisekedi », a déclaré She Okitundu au Conseil de sécurité, ignorant que le Rassemblement s'est déjà désigné un président du Comité des sages.

Il est tout de même étonnant qu'un homme d'Etat, en mission aux Nations unies, ne défende que des positions de sa famille politique. Pas étonnant que le Conseil de sécurité ne tient compte de la voix de la RDC, surtout que souvent cela n'a rien avoir avec l'intérêt supérieur de la nation congolaise.