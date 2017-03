Congo-Kinshasa: La moto-taxi devenue un danger public

Dans la capitale congolaise, prendre place à bord d'une moto-taxi relève, pratiquement, d'une gageure. Tellement qu'elle occasionne des accidents de la circulation, parfois mortels, dus souvent à la méconnaissance du code de la route par les motocyclistes, l'état d'ébriété de ces derniers et l'imprudence provoquée par leur empressement d'atteindre la destination.

Bien que ce mode de transport en commun rende, ces derniers temps, facile le déplacement de la population dans la ville de Kinshasa, surtout dans les coins inaccessibles aux véhicules, en allégeant la mobilité de la population au-delà de 22h00' après que le trafic des bus affectés au transport en commun a cessé de fonctionner, les motos-taxis sont devenues des engins de la mort.

Toutefois, on ne peut que déplorer plusieurs mauvaises pratiques nées depuis un certains temps. Il s'agit de se servir de la moto pour commettre des crimes et vols et disparaitre facilement dans la nature. C'est le phénomène "Pustura" actuellement en vogue.

Il est question ici de ravir des objets que de passants ont par-devers eux ou sur le corps (Sacs à main, appareils de communication et autres colliers de valeur). Cela se produit, dans la plupart des cas, dans les arrêts de bus et autres lieux publics.

Les premières victimes sont souvent les jeunes filles et femmes. Le boulevard Lumumba, dans son tronçon compris entre la 1ère et la 17ème rue dans la commune de Limete, constitue, à notre avis, le milieu qui enregistre au jour le jour plus de cas de "Pustura", un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville de Kinshasa.

Malheureusement, les badauds et autres observateurs, qui assistent impuissants à ce genre de vols, ne se contentent que de crier au voleur. En effet, personne n'a jamais entendu que l'on a arrêté l'un d'eux. Ils laissent derrière eux des pleurs et des grincements de dents de la part de leurs victimes.

Dans la commune Limete, la population exige une solution rapide de la part des agents de l'ordre. Elle invite les policiers postés à la maison communale et à l'échangeur à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour endiguer ce phénomène inquiétant. Notamment en cherchant à sécuriser les arrêts de bus, surtout pendant les heures de pointe.