Congo-Kinshasa: Linafoot - Mazembe, V. Club et Shark gagnent leurs derniers matches

La semaine du 20 mars, perçue par plus d'un observateur comme de tous les enjeux, se termine sans que la… Plus »

Pour rappel, le TP Mazembe a aligné une équipe remaniée avec les convocations de certains cadres pour leurs sélections nationales en vue de disputer la trêve internationale, c'est le cas de Salif Coulibaly avec le Mali, Matampi et Issama Mpeko avec les Léopards de la RDC et Gbouo avec la Côte d'ivoire.

Face au RCK, l'entraîneur de V. Club, Jean-Florent Ibenge a aligné tous ses cadres. Un match complètement dominé par les Vert et noir qui ont ouvert le compteur but à la 28ème minute de la partie, par l'entremise de Taddy Etekiama. Nelson Munganga a corsé l'addition à la 67ème minute. Le Rwandais est revenu à la charge à la 81ème minute.

La phase des poules de la Ligue nationale de football (Linafoot) s'est clôturée, hier mercredi 22 mars dans les zones développement Centre-sud et Ouest. Le TP Mazembe a battu SE Lupopo (2-1), V. Club s'est débarrassé du RCK (4-0) et Shark XI a eu raison du FC Renaissance (2-1).

