Madagascar: Réunion ACP-UE - Marc Ravalomanana présent

Le cyclone Enawo a fait 81 morts, 253 blessés et plus de 430 000 sinistrés. Un bilan définitif qui… Plus »

Entré en vigueur depuis le 1er avril 2003, l'accord de Cotonou a pour objectif de rétablir les équilibres macro-économiques, de développer le secteur privé, d'améliorer les services sociaux, de favoriser l'intégration régionale, de promouvoir l'égalité des chances hommes-femmes, de protéger l'environnement et d'abolir de manière progressive et réciproque les entraves aux échanges commerciaux.

Le thème de ce Sommet porte notamment sur l'accord de Cotonou. Faut-il rappeler que l'accord de Cotonou entre l'Union européenne et les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) a été signé le 23 juin 2000 dans la capitale économique du Bénin, après l'expiration de la convention de Lomé.

