Algérie: Abdelmalek Boudiaf au chevet des blessés de l'accident de la route à Tiaret

Le ministre s'est rendu, dans ce cadre, aux hôpitaux "Ibn Sina" de Frenda et "Youssef Damerdji" du chef-lieu de wilaya où sont respectivement traités 13 et 11 blessés, dont 4 ont subi une intervention chirurgicale.

Tiaret — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf s'est enquis, jeudi à Tiaret, de l'évolution de l'état de santé des personnes hospitalisées suite à l'accident de la route survenu la veille sur l'axe reliant les communes d'Aïn El-Hadid et de Takhemaret, faisant 8 morts et 24 blessés.

