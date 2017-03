Algérie: Législatives - La wilaya d'Alger consacre 1480 espaces pour l'affichage des listes de candidatures

Un accord de coopération, favorisant le partenariat et le co-développement, a été… Plus »

Les représentants des partis politiques et des listes indépendantes ayant participé à cette opération ont affirmé que le tirage au sort relatif à la désignation des espaces d'affichages et à la numérotation des bulletins de vote s'est déroulé dans "la transparence totale".

Les bulletins sont numérotés de 1 à 17 comme suit: Front national socialiste (FNS) n 1, Rassemblement national démocratique (RND) n 2, liste indépendante (Rafah) n 3, Parti des Travailleurs (PT) n 4, Parti de la Liberté et de la justice (PLJ) n 5, Mouvement El Islah n 6, Front El Moustakbal (FM) n0 7, Front de libération nationale (FLN) n 8, Tajamou Amal El Jazair (TAJ) n 9, Front de l'Algérie nouvelle (FAN) n 10, Front des forces socialistes (FFS) n 11, Alliance HMS n 12, liste indépendante "Mawdjet El Kheir" n 13, Fajr el Jadid (PFJ) n 14, Mouvement populaire algérien (MPA) n 15, Alliance Nahda-Adala-Bina n 16, Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) n 17.

La permanence de la HIISE au niveau de la wilaya d'Alger a également procédé en présence d'un huissier de justice et des représentants des partis politiques et des listes indépendantes concernés à un autre tirage au sort pour la numérotation des bulletins de vote.

Il a ajouté qu'un autre tirage au sort sera organisé en présence des représentants des partis politiques et des listes indépendantes pour désigner les salles et fixer les horaires d'organisation des meetings, relevant que "la wilaya a prévu 45 salles publiques, 34 salles omnisports et 4 stades communaux soit un total de 83 salles pour l'organisation des meetings".

Intervenant lors de tirages au sort pour la désignation des espaces destinés à l'affichage des listes de candidatures et la numérotation des bulletins de vote des partis politiques et des listes indépendantes participant aux législatives de mai 2017, M. Hassaine a indiqué que "la wilaya d'Alger a consacré 1480 espaces d'affichage au profit des candidats aux prochaines législatives ainsi que 83 salles pour abriter les meetings lors de la campagne électorale prévue du 9 au 30 avril prochain".

