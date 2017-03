Algérie: Sports mécaniques - Réalisation prochaine d'un complexe à Tissemsilt

Un accord de coopération, favorisant le partenariat et le co-développement, a été… Plus »

"La FASM commence à avoir de la considération dans les instances internationales, la preuve, elle a bénéficié de plusieurs projets de formation en 2016. L'année 2017 sera consacrée à l'acquisition de matériels et de la formation des pilotes. Le rallye international a pris de l'ampleur et les pilotes algériens attendent avec impatience cet évènement.", a conclu Chihab Baloul.

A cet égard, l'occasion a été offerte pour la présentation de la course de vitesse qui aura lieu les 6, 7 et 8 avril sur les hauteurs d'Ouarsenisse dans la wilaya de Tissemsilt, avec la participation de 50 motos, 40 autos et une course de karting pour les jeunes de la région.

" La valorisation du patrimoine industriel et touristique de la wilaya de Tissemsilt passe essentiellement par la promotion du secteur de la jeunesse et des sports. L'Etat algérien a consacré une enveloppe de 600 milliards de centimes pour le développement du sport. L'octroi de cette assiette montre l'engagement des autorités locales pour la promotion de cette discipline.", a précisé Bouderbala.

