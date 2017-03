Algérie: France/Algérie - "Nous voulons une action ambitieuse de co-développement entre l'Ile-de-France et Alger"

Un accord de coopération, favorisant le partenariat et le co-développement, a été… Plus »

Pour elle, il était temps pour que l'Ile-de-France s'engage au Maghreb et plus particulièrement avec l'Algérie, expliquant que le Conseil régional qu'elle préside a voulu renforcer des partenariats avec des territoires particulièrement dynamiques sur le plan économique, d'autant, a-t-elle ajouté, que "l'Algérie s'est imposée comme un partenaire clé dans le continent africain".

"Je dois dire qu'il y a de l'efficacité et de l'enthousiasme de part et d'autre. Cet accord de coopération qui engage la Région d'Ile-de-France et la wilaya d'Alger est emblématique. Nous voulons une action ambitieuse en matière de co-développement", a-t-elle souligné, relevant par ailleurs que la première communauté qui vit en Ile-de-France vient d'Algérie ou qui a des origines algériennes.

"Je me réjouis de la rapidité avec laquelle nous aboutissons à la signature de cet accord", a-t-elle dit durant la cérémonie de signature de l'accord de coopération entre le Conseil régional d'Ile-de-France et la wilaya d'Alger, rappelant que les premières discussions, dans ce cadre, ont démarré en octobre dernier.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.