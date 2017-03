Algérie: Installation de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives

Un accord de coopération, favorisant le partenariat et le co-développement, a été… Plus »

"Sa mission sera également de sensibiliser les supporters sur les dangers de la violence dans les infrastructures sportives à travers un dialogue et une coordination entre tous les acteurs", a-t-il ajouté. Cette commission qui se réunira d'une façon périodique, tiendra des réunions avec toutes les Fédérations sportives et les Ligues régionales, afin de tenter d'éradiquer ce fléau.

Des représentants des ministères de l'Intérieur et des Collectivités locales, de la Justice, de l'Education nationale et de la Communication, auxquels s'ajoutent ceux de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile, des présidents de Fédérations sportives, des représentants de la société civile, de clubs professionnels et amateurs et des journalistes font aussi partie de cette commission.

Cette commission, présidée par un cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports à savoir Réda Doumi, regroupe les diverses parties et acteurs engagés dans la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives.

Alger — Les membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ont été installés jeudi à Alger, à l'issue d'une réunion extraordinaire présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.