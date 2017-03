Algérie: Clôture de la conférence internationale NAPEC 2017 à Oran

Oran — La 7ème édition de la conférence internationale sur l'industrie pétrolière et gazière dans l'Afrique du nord (NAPEC 2017) s'est clôturée jeudi après-midi, après trois jours de travaux.

Au programme, quatre (04) conférences stratégiques ont été animées par un panel d'experts et de représentants de compagnies pétrolières nationales et internationales, en plus des thématiques débattues à travers trois ateliers techniques.

Plusieurs thèmes ont été abordés à ce titre, à savoir : les nouvelles solutions technologiques en matière d'exploration sur les hydrocarbures, le développement des outils de production, de forage et de transport des produits pétroliers.

Intensifier la recherche scientifique dans les différents segments et filières des industries énergétique, soutenir l'innovation, développer les ressources humaines et prendre en charge les aspects environnementaux étaient également au coeur de ces rencontres, organisées dans le cadre de cet événement, comprenant aussi un salon international dont la clôture est prévue vendredi.

Les débats ont porté sur le management pétrolier et les perspectives du marché, où les participants ont souligné l'importance de la mise en place d'une stratégie pour la stabilité du marché pétrolier afin de booster les investissements en la matière.

Concernant le salon, l'affluence a déjà atteint les prévisions tablant sur un chiffre de 25.000 visiteurs, selon le président du NAPEC 2017, Djaafar Yacini, qui a noté que les visiteurs sont, exclusivement, des professionnels du secteur pétroliers ainsi que des universitaires et chercheurs dans le domaine.

Cette manifestation a déjà atteint ses objectifs, notamment la création d'un espace d'échanges entre les acteurs du secteur de l'énergie, nationaux et internationaux, publics et privés, a-t-il indiqué.

L'événement était une opportunité d'affaires entre les participants, a souligné M. Yacini dans une déclaration à la presse, se félicitant de la signature de conventions de partenariat entre un nombre d'opérateurs présents au salon, en plus de contrats de business. La prochaine édition, soit NAPEC 2018, sera maintenu à Oran, a-t-il conclu.

NAPEC 2017, dont le salon se poursuit au Centre de conventions d'Oran (CCO), est marqué par la participation de 520 délégués et représentants de compagnies pétrolières et parapétrolières internationales et des experts de 38 pays.