Algérie: Alger et la Région d'Ile-de-France signent un accord de coopération favorisant le partenariat et le co-développement

Paris — Un accord de coopération, favorisant le partenariat et le co-développement, a été signé jeudi à Paris entre la wilaya d'Alger et le Conseil régional d'Ile-de-France.

L'accord, qui poursuit comme objectif la réalisation d'activités communes afin de développer et de fortifier les relations entre les deux institutions locales, a été signé par le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, Valérie Pécresse.

Il vise également, l'approfondissement des liens entre les deux entités au service des populations, des organisations de la société civile et des institutions des deux territoires .

L'accord, d'une durée de dix ans et qui peut être reconduit tacitement, prévoit l'organisation d'échanges d'informations, d'expériences et d'expertises, la consultation réciproque et la mise en oeuvre de projets communs de développement.

Les deux parties ont décidé, dans ce cadre, de promouvoir des actions mutuellement utiles en les axant sur l'aménagement urbain, le développement durable et les transports. Il s'agit-là d'un soutien de la Région d'Ile-de-France et de ses organismes associés à la mise en oeuvre du Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU) de la wilaya d'Alger.

En matière d'innovation et d'entrepreneuriat, les deux parties ont décidé de mettre en réseau des incubateurs franciliens avec un ou plusieurs incubateurs de la wilaya d'Alger et d'encourager au développement de relations entre entrepreneurs franciliens et algérois, en particulier dans le domaine de la ville durable.

Dans le domaine universitaire, des étudiants algériens (niveau master II ou doctorant) seront accueillis au sein de la Maison d'Ile de-France à la Cité universitaire internationale et, de ce fait, la wilaya d'Alger devra relancer le projet de la Maison de l'Algérie au sein de la Cité universitaire internationale.

Dans le cadre de l'accord, la Région d'Ile-de-France soutiendra, par ailleurs, la réhabilitation du patrimoine architectural de la wilaya d'Alger, de même que les deux parties seront appelées à organiser d'événements croisés en matière culturelle, notamment pour le cinéma tout en se réservant la possibilité d'impulser à terme des actions dans d'autres domaines d'intervention d'intérêt mutuel.

A cet effet, un Comité mixte de coopération, coprésidé par la présidente du Conseil régional et du wali d'Alger, sera créé afin d'élaborer un programme pluriannuel de travail, ainsi que le suivi et l'évaluation de la coopération entre les institutions locales.

Ce comité, qui identifie et évalue les moyens nécessaires pour soutenir les différents projets, sera composé de représentants politiques et administratifs de chacune des parties et se réunira au moins une fois tous les trois ans. Il doit s'assurer également que les conditions nécessaires à la réalisation des actions projetées sont bien réunies.

Toujours dans le cadre de cet accord, la wilaya d'Alger et le Conseil régional d'Ile-de-France sont tenus de veiller à ce que la montée en puissance du programme pluriannuel de travail s'effectue de façon graduelle et résonnée, tout en convenant que les aides, subventions, études ou actions, doivent être avalisées par elles afin d'en garantir la cohérence et la bonne exécution.

En ce qui concerne le financement des projets, l'accord le prévoit à parts égales pour chacune des deux institutions locales, et la mobilisation de cofinancements tiers sera recherchée par les deux parties.

En matière de relations avec les tiers, les parties signataires peuvent associer à leurs actions de coopération les réseaux institutionnels éducatifs, économiques, sociaux, professionnels et associatifs.

La cérémonie de signature de l'accord a été précédée d'un entretien entre Abdelkader Zoukh et Valérie Pécresse, en présence du chargé d'Affaires de l'ambassade d'Algérie en France, Saïd Moussi.