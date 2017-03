Mauritanie: Lancement des travaux de la commission mixte mauritano-chinoise

Les travaux de la commission mixte mauritano-chinoise de coopération économique et commerciale, ont été ouverts jeudi à Nouakchott, sous la présidence conjointe du ministre de l'économie et des finances, M. Moctar Ould Diay et du vice-ministre chinois du commence M. Kian Kmenk.

Les experts et les représentants de différents secteurs ont déterminé au cours des réunions, les orientations générales de la coopération économique et sociale future et établi une évaluation des projets exécutés.

« La République de Chine jouit d'une grande importance sur la scène économique et financière internationale », a indiqué le ministre de l'économie et des finances, rappelant sa qualité de premier partenaire de la Mauritanie dans le développement et passant en revue, pour la circonstance, les principaux projets réalisés dans le cadre de cette coopération, dans les domaines des infrastructures sanitaires, hydrauliques, électriques et agricoles en plus des secteurs de la jeunesse et des sports.

Il a cité également l'élargissement de cette coopération bilatérale à l'assainissement, à la pêche, au commerce et à l'élevage.

« Le volume des échanges entre les deux pays a atteint 6,1 milliards de dollars en 2016 », a-t-il affirmé, soulignant l'évaluation entreprise actuellement par la banque chinoise Aksima du projet de port de pêche au PK 28, au sud de Nouakchott et le lancement imminent des travaux de réhabilitation du complexe olympique de Nouakchott.

Le vice-ministre chinois du commerce a loué les relations historiques entre la Mauritanie et la Chine ; renforcées considérablement par les rencontres entre les dirigeants des deux pays au cours des sommets sino-arabe cet sino-africain.

« La coopération entre les deux pays a été élargie à plusieurs projets qui ont eu des répercussions positives sur le développement économique, social, culturel et sportif », a-t-il dit, soulignant les projets qui seront étudiés au cours de cette rencontre et qui seront mis en eouvre prochainement, se rapportant aux secteurs des pêches, du transport, de l'emploi, des ressources humaines, de la formation et d'autres secteurs vitaux.

Les travaux de la commission ont été sanctionnés par la signature des deux parties d'une convention de coopération économique et technique d'une enveloppe financière de 200 millions de yens chinois soit l'équivalent de 10,37 milliards, destinés à plusieurs projets importants, dont la lutte contre les maladies contagieuses et équatoriales et la réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié.

La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Mohamed Ahmed Ould Ahmed Aida et de l'ambassadeur de Chine accrédité en Mauritanie SEM Zhang Jianguo.