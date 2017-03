Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 23 Mars 2017 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.

Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi portant Code Général de Protection de l'Enfant.

Le présent projet de loi concrétise le souci des pouvoirs publics de renforcer davantage le dispositif national de protection de l'enfant conformément aux spécificités socioculturelles de notre société fondée sur les valeurs et principes immuables de l'Islam, d'une part, et compte tenu de nos obligations internationales en la matière, d'autre part.

Le Conseil a également examiné et adopté les deux projets de décrets suivants :

- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'Administration de l'Ecole de la Santé Publique de Nouakchott.

- Projet de décret instituant un prix dénommé « Prix du Président de la République pour les Sciences ».

Le présent projet de décret a pour objet d'instituer un prix à caractère honorifique dénommé « Prix du Président de la République pour les Sciences » pour récompenser les élèves de l'enseignement secondaire lauréats des compétitions des Olympiades et Rallyes organisés par le Ministère chargé de l'Enseignement Secondaire.

L'institution de ce prix permettra de développer les aptitudes des élèves à résoudre des problèmes scientifiques, d'une part, et de découvrir, encourager et inciter les jeunes talentueux et leur ouvrir de nouvelles perspectives, d'autre part.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports a présenté une communication relative aux institutions de Jeunesse (Maisons, foyers de jeunes et centres de loisirs).

Cette communication fait le bilan positif des efforts consentis par les pouvoirs publics en faveur des institutions de jeunesse.

Elle identifie un certain nombre de contraintes essentiellement d'ordre institutionnel qui nécessitent un traitement approprié et propose un train de mesures pour permettre à ces institutions de jeunesse de jouer pleinement leur rôle éducatif et culturel en tant que rempart contre toutes les formes de dérives et d'extrémisme.

La Ministre des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Famille a présenté une communication sur la campagne nationale pour l'espacement des naissances et la stabilité familiale.

Cette communication fait le point sur le déroulement et le bilan de la campagne nationale pour l'espacement des naissances et la stabilité familiale organisée du 08 au 16 mars courant dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée Internationale de la femme.

Elle tire les leçons de cette campagne qui a touché 19 communes frontalières dans les Wilayas du Hodh Charghi, du Hodh Gharbi et de l'Assaba, et propose l'organisation de campagnes similaires à hauteur d'une campagne tous les deux mois pour couvrir d'ici la fin de l'année 60% des communes à haute concentration démographique.