Angola: Huambo - Les jeunes appelés à un grand respect des symboles nationaux

Huambo — Le gouverneur de la province de Huambo, João Baptista Kussumua, a appelé, mardi dans la ville de Huambo, chef-lieu de la province du même nom, les jeunes à un grand respect des symboles nationaux, surtout, le drapeau et l'hymne national de la République.

Parlant lors d'une rencontre avec les professeurs et des étudiants de l'Institut Supérieur Polytechnique "Sol Nascente", le gouvernant a indiqué que les symboles nationaux faisaient partie de l'identité du peuple angolais. João Baptista Kussumua a demandé aux parents et aux professeurs d'expliquer, quotidiennement, aux enfants le sens des éléments qui composent le drapeau et la portée de l'Hymne National, inculquant en eux la culture patriotique.

D'après lui, le patriotisme constitue, à lui seul, une des formes d'identité des valeurs morales et civiques qui à sont tour, doit être enseigné et respecté dès l'enfance, car il n'existe aucun pays au monde qui n'a pas d' hymne national et de drapeau. De l'autre, il a reconnu que le manque de conscience patriotique était à la base de la perpétration d'actes illicites, surtout, par les jeunes. À cet effet, le gouverneur a dit qu' il était nécessaire que l'on fasse un investissement sérieux tant au niveau de l'individu comme au niveau de la Nation.