Congo-Brazzaville: Société / Caritas - Clôture de l'atelier de démarrage et d'appropriation du PCA national

La clôture de cet atelier a été sanctionnée par une série de recommandations pour pouvoir pérenniser les programmes Villages et écoles assainis, mis en œuvre par le gouvernement congolais grâce à l'appui de l'Unicef.

Cet atelier s'était fixé comme objectifs de permettre aux Caritas diocésains de s'approprier les axes principaux du PCA national (Project Cooperation Agrément national) et renforcer les capacités des acteurs Wash des diocèses dans la communication, la redevabilité et le Wash Fit pour améliorer l'appropriation et la durabilité du programme Wash.

L'atelier de démarrage et d'appropriation du Projet d'appui à la capitalisation des canaux et supports de communication pour la promotion de la durabilité des ouvrages WASH, et la redevabilité a connu la participation des délégués des Caritas diocésains de Kisangani, d' Isangi, de Bukavu, Kongolo, Kenge, Kikwit, Lisala, Kisantu, Mbujimayi, Kananga, Luebo et Luiza. Des représentants du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel et de l'Unicef ont aussi participé à cette réflexion de six jours, organisée par Caritas-Congo, en partenariat avec le Ministère de l'Enseignement primaire et secondaire et le Ministère de la Santé publique.

Au cours de cet atelier les participants ont échangé leurs expériences et leurs activités en matière de Villages et écoles assainis. Ils ont également bénéficié d'un renforcement des capacités sur diverses thématiques, notamment dans les aspects liés à la gestion du programme Villages et écoles assainis.

Au-delà du renforcement des capacités, les participants ont acquis une meilleure connaissance du programme Villages et écoles assainis avec sa nouvelle approche, qui est le centre de santé assaini. Ils ont été également interpellés sur la question de la redevabilité et ont eu des échanges sur le plan d'actions qu'ils vont exécuter en 2017.

A la clôture de cet atelier, le coordonnateur national chargé du programme WASH au sein de Caritas Congo, Dieudonné Banza, a exhorté les participants à poursuivre les tâches, qui leur ont été confiées, tout en leur demandant de s'en tenir aux conseils et recommandations issus de l'atelier.