Congo-Kinshasa: MONUSCO - Entre réduction des effectifs et renouvellement du mandat

Pour les Etats-Unis, considérés comme le plus grand contributeur aux missions onusiennes de maintien de la paix, il serait plus que souhaitable de réduire le soutien financier apporté à la Monusco et l'effectif des troupes, tous deux jugés coûteux.

Ce débat qui se profile sur les conditions et les moyens du renouvellement du mandat de la Monusco est au centre d'une passe d'armes diplomatique entre la France et les Etats-Unis. Car si ces deux Etats membres n'arrivent pas à accorder leurs violons, cela risquerait de plomber le processus électoral en RDC.

Un débat très attendu car de son issue dépendra la suite du processus électoral en RDC qui, théoriquement, est censée réaliser sa première transition politique pacifique via l'organisation, en décembre 2017, des élections présidentielle et législatives.

