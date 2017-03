Congo-Brazzaville: Filaf - La première édition du festival international du livre et des ARTs francophones s'ouvre le 28 mars prochain

Prélude à cet évènement qui se tiendra du 28 mars au 1er avril à Brazzaville, les organisateurs ont animé le 22 mars à l'Institut français du Congo une conférence de presse au cours de laquelle, la programmation a été révélée. Des conférences, tables rondes, du cinéma, des rencontres lycéennes et séminaires pédagogiques sont au rendez-vous.

Initié par l'Institut français du Congo avec l'appui et l'expertise de Diagne Khady Fall, enseignante expatriée de lettres au lycée saint Exupéry de Brazzaville et le soutien de partenaires institutionnels et privés, le festival international du livre et des arts francophones(Filaf) dont la thématique est « Ecriture(s), histoire(s), et réel(s) ; quelles frontières ? » se veut le point de convergence de réflexions sur la création francophone contemporaine.

Plusieurs auteurs et artistes variés sont invités, parmi lesquels : Tidiane N'Diaye, historien, romancier de nationalité franco-sénégalaise, celui-ci apportera la touche scientifique à ce festival ; Lamia Berrada-Berca, écrivaine franco -marocaine ; Hemley Boum, écrivaine franco-camerounaise ; Gabriel Okoundji, écrivain poète franco-congolais ; Awa Sene Sarr, comédienne sénégalo-Belge, incarne le rôle de karaba la sorcière dans le film de Kirikou ; Makenzy Orcel, écrivain haïtien et Yvan Amar, journaliste français .

Ces illustres hommes et femmes de lettres parleront au cours de ces rencontres de leurs œuvres et partageront avec le public leurs expériences sur différents thèmes. Mardi 28 mars 2017 à 18 heures interviendra l'ouverture. L'après-midi, seront animées deux conférences inaugurales sur le thème « pays réel(s), pays rêvé(s) : impossible terre d'encre » par ; Gabriel Okoundji et Makenzy Orcel ; le deuxième jour à l'institut français du Congo à 18 heures « Quel(s) réel (s) ? quel (s) enjeux ? » Intervenants : Hemley Boum et Tidiane N'Diaye. Le jeudi il n'y aura pas de conférence. Le vendredi 31 mars, « Fabulations littéraires, voix souterraine qui habite l'écriture » et, le samedi 1er avril à partir de 14 heures, une conférence sur le thème « voix diasporiques, voix Trans esthétique », en soirée, ce sera la clôture.

Le lycée nganga lingolo, école preparatoire Eclerc , lycée de la revolution de Talangaï, lycée Savorgnon de Brazza, lycée Saint Exupéry sont des invités honneurs. ils seront presents aux differentes conférences.

« Ce festival permet de pouvoir échanger, de profiter de l'expérience d'auteurs des autres horizons francophones afin de montrer la vitalité et la richesse des arts francophones », a indiqué Elodie Chabert, directrice déléguée de l'Institut français du Congo

Diagne Khady Fall, l'une des organisatrices de ce festival pense que « l'objectif de ce festival est de ramener sur le territoire ce qui se dit, ce qui se passe ailleurs . L 'idée c'est de poser des passerelles"

Le festival international du livre et des arts francophones est tourné aussi sur la jeunesse. Une programmation spécifique est réservée à celle-ci : des lectures et conférences dans le cadre du séminaire pédagogique de l'Université. Il aura également des visites d'auteurs dans les établissements scolaires notamment, au lycée Savorgnon de Brazza, au lycée de la Révolution de Talangaï et au lycée Saint exupéry.

Un grand concours d'écriture de lycéens sera organisé en trois catégories : En catégorie poésie ; catégorie idée et catégorie patrimoine. La remise des prix aura lieu le samedi.

Signalons que le Fiaf est ouvert au public, l'entrée est libre et gratuite. Par contre, les rencontres dans le cadre scolaire ne seront pas accessibles au grand public.