Congo-Brazzaville: Goût de France au pays - Deux restaurants gratifiés

Afin de mieux faire connaître la cuisine et les vins français sur la scène internationale, l'opération « Goût de France » a organisé, le 19 mars, un dîner à la française à travers le monde. Trois jours après, l'ambassade de France au Congo a remis des diplômes d'encouragement aux restaurants Jardin des Saveurs et Radisson Blu.

Au cours de cette cérémonie symbolique et amicale de remise de diplômes, qui a eu pour cadre la Case de Gaulle, les chefs cuisiniers des restaurants Radisson Blu et Jardin des Saveurs, respectivement Fabrice Ibara et Willy Kimbémbé, ainsi que Constant Bikouta de la Case de Gaulle, ont reçu tour à tour leur diplôme et leur tablier des mains de l'ambassadeur de France, Bertrand Cochery, de son épouse, Raliatou Tamsir Niane, et de la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan Nonault.

Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur de France au Congo a félicité et encouragé les responsables des deux restaurants participants, Michel Perron et Patrick D'Hoore pour le travail bien fait, en ces termes : « Votre engagement est d'autant plus appréciable en cette année 2017, dont la troisième édition de goût de France a été placée sous le signe de la formation. Nous avons au quotidien des personnes qui respectent leur métier qui l'animent dans un vrai esprit d'accompagnement qui suppose la formation et l'apprentissage, l'esprit de se remettre en cause, de se perfectionner, de corriger les petits défauts, d'être toujours attentifs à la chaîne de qualité sans laquelle il n'y a pas de restauration ».

En effet, cette année, c'est la troisième édition à laquelle ont participé plus de 2000 chefs et près de 250 000 personnes à travers le monde, comme plus de 150 ambassades de France sur les cinq continents. L'accent a été mis sur les écoles de restauration et d'hôtellerie, qui contribuent à poursuivre cette tradition des métiers culinaires mais témoignant également que la cuisine française évolue et ne cesse de s'enrichir.

Au Congo, cinq restaurants se sont joints à cette initiative. Il s'agit, à Pointe-Noire des restaurants: l'Alhambra et de la Villa Madiba .A Brazzaville, des restaurants: Ô Sympathic; Jardin des saveurs et Radisson Blu.

L'Ambassade de France au Congo a fait écho à l'événement en organisant un grand dîner de gala à la Case De Gaulle, concocté par le chef cuisinier Constant Bikouta. Le menu était composé, entre autres, de verrine de mousse d'avocat au roquefort ; cuillère d'asperges aux petits pois ; Petites bouchées de foie gras sur pain d'épices au miel du Congo ; fromage de France de chez Laurents Dubois...

L'opération Goût de France a été organisée à l'initiative du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, et du chef Alain Ducasse et a permis d'offrir un cadre unique à la gastronomie française et à tous ceux qui partagent ses valeurs. Le repas à la française est inscrit, depuis 2010, au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité établi par l'Unesco.