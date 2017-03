Congo-Brazzaville: Éducation - Les enseignants outillés pour le dialogue social

C'est à cette fin qu'a servi l' atelier sur le « Renforcement des capacités des enseignants pour le dialogue social et la réforme des politiques éducatives » organisé les 21 et 22 mars à l'Hôtel Béatrice par l'Unesco, en partenariat avec l'Internationale de l'éducation (IE), dans le cadre d'un projet plus global initié dans le cadre du Programme d'activités mondiales et régionales (AMR) financé par le Partenariat mondial pour l'éducation.

À l'ouverture, Fatou Niang, responsable de projet du Bureau de l'Unesco/ Paris a circonscrit le contexte global de l'atelier dans le cadre de l'Objectif de développement durable 4, qui vise à : « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ». Et d'ajouter que pour l'ODD 4.c il faudrait « d'ici 2030, augmenter nettement les effectifs des enseignants qualifiés, y compris par la coopération internationale pour la formation des enseignants dans les pays en développement, surtout les pays les moins avancés et petits Etats insulaires en développement ». Quitte à matérialiser ces résolutions, l'Unesco a lancé un projet identique, à savoir l'atelier susmentionné, dans huit pays organisé précédemment au Sénégal, Uganda, Bénin, Côte d'ivoire, Mali, Libéria. La République démocratique du Congo et Haiti les ont tenu simultanément mardi et mercredi.

Pour leur part, le représentant pays de L'Unesco, Abdourahamane Diallo et le secrétaire général de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP), Dieudonné Lufunisabo, ont de manière successive rappelé l'importance des travaux tenus à l'Hôtel Béatrice. En effet, ce dernier a pour objectif primordial de « renforcer la capacité des enseignants et de leurs organisations à participer efficacement au dialogue social avec les gouvernements nationaux et aux politiques d'éducation destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement et, par voie de conséquence, la qualité de l'éducation ».

Abdourahamane Diallo est resté d'avis que « dans cette optique, les politiques en faveur d'un enseignement efficace devraient viser à améliorer entre autres la formation, le déploiement, la rémunération et les conditions de travail des enseignants ». Vu que ces derniers sont, sans conteste, « l'épine dorsale de la qualité de l'éducation ». Aussi, il est clair qu'une éducation ne peut être de qualité sans enseignants efficaces tel que réaffirmé dans la cible de l'ODD4, a-t-il martelé.

Développer des modules de formation

Les différents acteurs de l'éducation, à savoir l'Inspecteur-général de l'EPSP, les directeurs provinciaux et les inspecteurs principaux provinciaux, les cadres et agents de l'EPSP, les représentants des différents syndicats ainsi que les enseignants ont travaillé d'arrache-pied pendant l'atelier. Les travaux menés en trois sessions ont été fructueux. Ils sont partis de l'identification des besoins de formation relatifs à la participation des enseignants au dialogue social et aux politiques de l'éducation. Puis, ils ont fait l'inventaire de l'offre existante en matière de formation sur ce point. Ils ont conclu en formulant les moyens devant mener à un cadre national pour la formation et le soutien nécessaire au renforcement des capacités envisagés.

Au terme des travaux, il s'est dégagé des recommandations dont les grandes lignes ont tablé sur la création des structures à même d'outiller les enseignants, les former dans les domaines du dialogue social et d'élaboration des politiques éducatives. Ainsi, le renforcement des capacités des enseignants devrait combler leurs insuffisances à mener de manière satisfaisante les dialogues avec les partenaires de l'enseignement. Doter les enseignants des moyens suffisants pour qu'à travers les médias, Internet, les institutions de formation des enseignants, surtout dans les domaines de formation continue qu'ils acquièrent les aptitudes nécessaires à la conduite du dialogue social.

Ainsi, Jovin Mukadi, conseiller du ministre de l'EPSP en charge de la coopération internationale a parlé de la mise en place de certains mécanismes dont « développer des modules de formation encore inexistants à la satisfaction de ce besoin de renforcement de capacité ». Ce, a souligné le facilitateur de l'atelier, dans le but de rendre les enseignants aptes à mener de franches négociations avec les partenaires ou le gouvernement et en tirer avantage. Il a été donc suggéré l'amélioration de l'offre des formations dans les domaines du dialogue social et celui de l'élaboration des politiques éducatives. Une démarche à mener aussi bien à travers les médias, Internet. Ce, surtout dans les domaines de formation continue afin de l'acquisition des aptitudes nécessaires dans le dialogue social.