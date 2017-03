Congo-Brazzaville: Route Loudima-Sibiti - « Le gouvernement n'a pas abandonné le chantier », affirme Jean Jacques Bouya

Ce marché, a souligné le ministre, avait été attribué à la société ESCOM pour un coût global de plus de 31 milliards CFA. Celle-ci avait exécuté les travaux sur une distance de 58 km jusqu'à la fin de l'année 2014 pour un montant de plus de 19 milliards.

Répondant aux questions de la vénérable Emilienne Charlotte Lekoundzou sur l'état de ce tronçon complètement délabré de nos jours, Jean Jacques Bouya a reconnu que plus de 25 ans après et faute d'entretien courant et périodique adéquats, les dégradations sont apparues imposant une véritable et complète réhabilitation de cette route.

Le ministre de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya a rappelé aux sénateurs le vendredi 17 mars dernier à l'occasion de la séance des questions orales avec débat au gouvernement que la route Loudima-Sibiti, longue de 82 km aménagée et bitumée pendant le premier plan quinquennal en état de délabrement total aujourd'hui, n'a pas été abandonnée.

