Cote d'Ivoire: Aéroport d'Abidjan - Une compagnie française veut améliorer les prestations

Suite à une série de rencontre avec les autorités nationales, pour annoncer la reprise de son exploitation quotidienne.

Le directeur général adjoint des affaires commerciales de la compagnie française Corsair international, Antoine Huet, a annoncé, lors d'une conférence de presse, le mercredi 22 mars à Abidjan Plateau, la possibilité pour son groupe d'investir et d'amélioration des prestations à l'aéroport Félix Houphouet Boigny d'Abidjan.

Suite à une série de rencontre avec les autorités nationales, pour annoncer la reprise de son exploitation quotidienne (4vols/jour sur Abidjan depuis 2016) mais aussi l'augmentation des fréquences de vols qui passeront à 5 en juillet 2017, Antoine Huet a, par ailleurs, encouragé le gouvernement à travailler davantage pour rendre « intéressante » la plateforme aéroportuaire,à travers une baisse des taxes et une baisse de l'ensemble des tarifs pratiqués de façon à rendre l'exploitation de plus en plus rentable.

« Nous avons évoqué par les personnalités du pays du fait que nous avons tenu notre promesse en maintenant les pris attractifs sur la destination, j'en veux pour preuve la promotion que nous avons lancé au cours du mois de mars et qui se termine début avril (320.000 Fcfa pour aller d'Abidjan à Paris- Orly). Ils étaient extrêmement satisfaits et nous avons remercié les autorités pour les actions entreprises pour baisser les taxes. Ce qui nous a aidé à pratiquer, de manière comptable, des tarifs attractifs », a-t-il avoué.

Ainsi, à partir de décembre 2017, pour réaffirmer leur présence et leur contribution au développement économique du pays, Le directeur général adjoint de la compagnie, qui avait à ses cotés M. Akobe Georges Armand (administrateur à Aviation et Co), a révélé que sa compagnie lance une nouvelle offre avec la classe business (12 sièges), la classe grand large (12 siège), la classe économique horizon avec à l'avant la classe économique, une zone économique plus, qui permettra, pour un forfait modeste, d'avoir plus d'espace pour les jambes pour voyager.

Il envisage également correspondances à l'arrivée à Abidjan « Nous avons aussi évoqué avec la direction générale d'Air Côte d'Ivoire la possibilité d'avoir des correspondances à l'arrivée à Abidjan. C'est-à-dire avancer notre arrivée sur la plateforme d'Abidjan en arrivant entre 16h30-17h au lieu de 21h45 (notre heure habituelle), ceci nous permettrait d'accrocher toute la plage de correspondances d'Air Côte d'Ivoire du soir » a-t-il indiqué. Il s'est réjouit du fait que les autorités ivoiriennes restent favorables à cette opportunité. Qui, si elle est appliquée, pourrait démarrer vers fin 207 début 2018.