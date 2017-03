Togo: Les Eperviers n'ont été que des observateurs à la CAN 2017

« Claude Leroy a réussi le miracle de ressusciter Adébayor », a-t-il déclaré et c'est le seul point positif que le Directeur Technique National retient de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017.

Les Eperviers n'ont pas fait bonne recettes au Gabon. Après un nul et vierge obtenu face à la Côte d'Ivoire, ils ont été sévèrement battus par 1 but contre 3 par le Maroc et la RDC. Ils sont rentrés avec 06 buts encaissés contre 02 buts marqués, soit 1 point - 04.

Pour M. ELITSA, c'est clair que « nous étions partis à la Can, non pas en villégiature, mais plutôt en observateur ». et entre autres exemples, « nous avons réussi à tuer trois en l'espace de la Can, Kossi GASSA, Baba TCHAGOUNI et Cédric MENSAH », a-t-il poursuivi.