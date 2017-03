Gabon: L' UNESCO en faveur d'un Plan Sectoriel pour l'éducation

Si le gouvernement via les cinq ministres et l'Unesco au Gabon reconnaissent tout de même les bienfaits de l'éducation, le commun des Gabonais est en droit, quant à lui, de se demander si tout va bien dans ce secteur' 'Education" et se demande quelle couleur prendra cette année scolaire 2016-2017 ? Là est toute la question.

Pour la Ministre de l'Enseignement supérieur, Me Denise MEKAM'NE : « L'Education est un continuum de transmission de savoirs et de connaissances qui va de la petite enfance à l'âge adulte. C'est donc un secteur particulièrement important car il s'agit de créer les conditions de la permanence d'une communauté ».

Au cours de leurs différents exposés, les experts ont souligné que le bilan 2015 matière de l'éducation et protection de la petite enfance s'élevait à 47%, le taux net de scolarisation de 6-9 ans est évalué à 94%, 99% pour les 10-14 ans et 98% pour les 15-19 ans.

Les experts définissent le PSE comme un instrument de politique nationale, élaboré sous la responsabilité du gouvernement, offrant une perspective à long terme du système éducatif du pays, et comprenant une série cohérente de stratégies réalisables, conçues pour atteindre les objectifs fixés et surmonter les difficultés.

