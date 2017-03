Afrique: Maroc-Burkina Faso - Ce soir à 19h GMT

C'est aujourd'hui 24 mars 2017 que se jouera le match amical Maroc-Burkina Faso à l'occasion des journées FIFA. Des 25 joueurs convoqués par Paulo Duarte, deux ont déclaré forfait. Il s'agit du capitaine Charles Kaboré et du gardien Germain Sanou remplacé par Daouda Diakité. A Marrakech, les petits nouveaux ont été reçus comme il se doit et l'unique séance d'entraînement a eu lieu hier sans toutefois le contingent abidjanais composé d'Aristide Bancé, d'Hervé Koffi et de Souleymane Koanda, tous annoncés aujourd'hui même.

«Le Blanc», c'est le surnom que les Etalons ont trouvé à leur nouveau coéquipier Dylan Ouédraogo de Monaco du fait de son métissage. Pour son baptême du feu, le joueur de la réserve de l'actuel leader de la Ligue 1 vivra cette aventure avec des camarades qui découvrent, eux aussi, la sélection. En effet, Antony Koura, longtemps annoncé est enfin arrivé. Le joueur de Nancy a dit sa joie de jouer pour les Etalons et espère que Paulo Duarte lui donnera du temps de jeu. Il en est de même pour Paterson Kaboré de CD Eldense en Espagne, Stéphane Aziz Ki le coéquipier de Blati Touré à Omonia Nicosia en Chipre. Abdoul Meyker Yabré, le joueur de Cesena (Italie) prêté à Vibonese, lui, réapparaît pour la deuxième fois dans le groupe Etalons. Le jeune attaquant nourrit l'ambition de se faire une place de choix dans l'équipe de son cœur, lui qui est né au pays de la Squadra Azzurra et avait la possibilité de porter le maillot bleu de l'Italie.

Le technicien portugais a fait remarquer que son équipe, bien qu'équilibrée, ne ferme pas la porte aux nouveaux talents mais a plutôt besoin d'eux pour se bonifier davantage. Et tout le groupe travaille d'ailleurs dans ce sens, d'après l'ambiance bon enfant mais combien studieux qui a été donnée à voir à l'entraînement.

Seul bémol, Abdoul Gafar Sirima de Baltika Kaliningrad en Russie n'a pu rallier le Royaume chérifien pour des problèmes de visa. Et à propos de visa, il pourrait être le raison d'annulation de la rencontre avec les Super Eagles du Nigeria qui devrait se jouer le 28 mars prochain à Londres. En effet, jusque-là, la délégation burkinabè n'a toujours pas réussi à obtenir le précieux sésame. Mais tout reste possible vu que les services compétents du ministère des Sports et de la Fédération burkinabè de football s'attèlent à convaincre les autorités britanniques.