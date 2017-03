En lieu et place d'une seconde audience consécutive à celle du 13 février, le commissaire du… Plus »

Aux dernières nouvelles et après la saisine par les parents de la victime du délégué général à la sûreté nationale (patron de la police), le chef de poste de police d'Ombessa et les éléments de la police auteurs de ces atrocités ont été convoqué ce jeudi 23 mars 2017 à la Police des polices à Yaoundé.

Les images font le tour des réseaux sociaux depuis plus d'une semaine. Un jeune homme couché à même le sol, les deux jambes cramées et rongées à tel point que n'apparaissent plus que les os. Les doigts du bras gauche donnent l'impression d'avoir été rognés par une lèpre.

