interview

Le colonel Sita Sangaré, tout comme l'ensemble des 53 autres présidents de Fédérations nationales de football ont participé à l'élection du président de la Confédération africaine de football (CAF). Le jeudi 16 mars dernier, c'est un séisme qui s'est déroulé à Addis Abeba en Ethiopie puisque 34 votants ont porté leur choix sur le candidat de Madagascar Ahmad Ahmad pour succéder à Issa Hayatou, le président sortant, crédité de 20 voix. De retour à Ouaga, et en lisant entre les lignes de cette interview que nous a accordée le patron du Foot national, on devine aisément que le Burkina a opté pour le Malgache, même s'il ne le dit pas expressément. S'il ne dit pas également quels ont été les marchandages électoraux, le président Sangaré souligne que l'important est que les dividendes de la CAF profitent à tous les pays.

Vous qui étiez à Addis-Abeba en Ethiopie, comment avez-vous vécu ces élections à la présidence de la CAF ?

Je dois dire que ces élections à la CAF se sont déroulées dans un contexte particulier, en ce sens qu'il y a longtemps qu'on a assisté à une telle adversité au niveau des candidats.

Généralement il y avait comme une sorte de consensus qui prévalait autour de la personne du président Hayatou, eu égard à tout ce qu'il a pu faire pour notre confédération en termes de visibilité du football africain. Les gens s'accordaient donc autour de sa personne pour lui laisser le champ libre.

Depuis un certain temps, notre collègue, le président Ahmad Ahmad de Madagascar nous avait fait part de son intention de briguer la présidence de la CAF.

C'était assez inattendu et je dois avouer que dès le début, peu de personnes ont pris au sérieux sa candidature, non pas parce qu'on doutait de son droit de se présenter, mais parce que les gens s'imaginaient difficilement que le président Ahmad puisse inquiéter le patriarche Hayatou.

Je pense que c'est dans ce contexte qu'on a évolué. Les uns et les autres se sont prononcés. Il y a eu des prises de position assez claires, notamment lors de la phase finale de la CAN à Libreville. Mais enfin, la campagne s'est accélérée après la CAN au Gabon.

Arrivé en Ethiopie, nous avons trouvé que le climat était électrique autour de ces élections, pour ne pas dire difficile, car il y avait un peu de suspicion de part et d'autre. Grosso modo, c'était dans une ambiance singulière.

On a eu l'impression que la campagne d'Ahmad, le vainqueur, s'est déroulée de manière souterraine, car il a même effectué un séjour discret à Ouaga...

Je ne vois pas les choses de cette façon ; vous m'apprenez qu'Ahmad est passé à Ouaga. Ce qui est certain, avec le président entrant, c'est avant tout un collègue. Et dès qu'il a annoncé sa candidature, je pense qu'il a eu l'amabilité de contacter tous les présidents de fédération. Donc ce n'était pas quelque chose de caché.

Nous avions échangé dès lors qu'il nous a présenté son programme, nous lui avons demandé si sa candidature était sérieuse. Mais enfin, vous parlez de discrétion dans la campagne ; je ne sais pas si le président Hayatou a particulièrement battu campagne, mais je crois que chacun a battu campagne à sa façon.

D'ailleurs, le contexte ne se prêtait pas à une campagne tapageuse. Nous avons été contactés par les équipes de chaque camp. Et à titre personnel, nous étions en contact avec tous les 2 candidats. Je pense que c'est sans doute le projet d'Ahmad qui a dû séduire beaucoup de présidents de Fédération.

Il y a aussi que la soif de changement à la tête de la CAF ait pesé dans la balance, car Hayatou briguait un 8e mandat...

On ne peut pas exclure cela car nous vivons dans une société et il faut tenir compte de l'air du temps. Peut-être que cela a pu influencer certains. Pour ma part, après l'élection, nous avions échangé avec des homologues pour comprendre.

Et il faut reconnaître que ce fut un véritable séisme. Même le président Ahmad n'était pas convaincu de sortir vainqueur de ses élections.

C'est sûr qu'il y a bien d'éléments qui ont pu convaincre certains au-delà de la soif de changement. Mais je crois aussi qu'il y a le programme du gagnant qui prenait beaucoup en compte les préoccupations des membres du collège électoral. Mais on ne l'a su qu'après l'élection.

Avant les élections, on avait l'impression que les dés étaient jetés à l'avance car le camp d'Ahmad créditait Hayatou de 19 à 21 voix. C'est votre avis ?

Je n'étais pas dans l'équipe du président Ahmad. Je sais qu'il a dû faire un rapport de force. Si vous parlez de 19-21 voix et qu'au finish le candidat sortant a eu 20 voix, c'est dire qu'il était sûr de lui.

Je ne sais pas. Je constate seulement qu'Ahmad a battu campagne jusqu'à la dernière minute, malgré cette assurance qu'il a donnée. Même la veille, il y a eu énormément de tractations de part et d'autre.

Pour qui avez-vous voté, même si on le devine aisément ?

Le vote est secret. Nous sommes en démocratie et le fort de ce système politique, c'est le respect des lois.

Mais lequel des programmes des 2 candidats vous a le plus séduit ?

Il faut se dire que quand vous avez un papa comme le président Issa Hayatou, qui est le président sortant et qui a un bilan avec lui et qu'en face, Ahmad n'a pas de bilan à présenter, c'est différent. Le Malgache n'avait que des projections. Donc pour moi ce qui a retenu l'attention du collège électoral, c'est cette décision à braver tous les interdits.

Ce qu'il faut souligner, c'est que la présentation du programme du candidat victorieux semblait fort convaincante car il s'était engagé à poser des actes très forts dès son élection.

Entre autres, la répartition à l'ensemble des Fédérations de la manne que la FIFA donne aux confédérations. Vous savez que la question de l'argent est particulière.

C'est vrai que la plupart de nos Fédérations végètent dans des difficultés très énormes et sont tributaires de l'aide apportée par les gouvernements. Vu sous cet angle, si Ahmad a abattu cette carte, je me dis que cela a pu convaincre des sceptiques à pencher vers lui.

Qu'est-ce que le Burkina pourrait gagner avec Ahmad Ahmad à la tête de la CAF ? Y a-t-il des retombées directes ?

Dans une élection comme celle-ci, je ne pense pas que le plus important soit ce qu'on gagne à première vue. Moi je me méfie beaucoup des promesses qui peuvent être démagogiques.

Vous vous imaginez que lorsqu'on veut se faire élire, si les gens sont intéressés par les avantages qu'ils recherchent, chacun va solliciter le candidat et il est difficile qu'il puisse dire le contraire.

Dans nos discussions, nous n'avons jamais insisté sur ce que nous pourrions gagner en tant que fédération du Burkina. Nous nous sommes focalisé pour savoir quel peut être l'intérêt général du football africain dont bien sûr le Burkina sera bénéficiaire.

Nous souhaitons déjà que les choses soient transparentes afin que l'on sache ce que notre fédération peut escompter de la part de la CAF. C'est vrai qu'il n'y avait pas cette visibilité auparavant, mais le gagnant a pris des engagements forts.

Nous avons donc tous de fortes attentes. Si on privilégie x ou y fédération, évidemment, on va créer des frustrations. Ce serait une erreur de la part du président élu de vouloir s'appuyer sur un certain nombre de fédérations au détriment du plus grand nombre.

Ce sera l'occasion pour d'autres de préparer la succession d'Ahmad. Nous souhaitons simplement que les fruits de la croissance soient répartis de manière équitable.

Le Burkina s'est-il positionné pour la conquête de certaines commissions au sein de la CAF ?

Je crois que tout va être discuté. Le président Ahmad, après son élection, a souligné dans son discours de remerciement au congrès son intention de refonder toutes les commissions.

Donc cela montre qu'il a le souci d'équilibrer les choses à ce niveau et il est loisible de souligner que le Burkina est sous-représenté.

Donc il y aura une sorte de discussion entre partenaires. Nous pensons que le président élu a sa vision ; nous lui laisserons le loisir de nous fixer ses priorités et nous verrons à ce moment comment faire pour l'épauler au mieux dans la réussite de son programme.